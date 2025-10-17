Культовый «немец» с ресурсом в полмиллиона км — какую версию взять?

«За рулем» рассказал, как приобрести добротный Mercedes-Benz Е-класса с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил бизнес-седаны с пробегом, которые смело можно рассматривать к покупке.

Немаловажный момент – в статье приводятся конкретные версии, которые точно доживут до серьезных пробегов и сохранят изрядную долю ресурса. Имеет смысл прицениваться к 10-летним машинам – у них, как правило, и запас прочности наличествует, и цены стартуют от вполне подъемных 1,5 млн рублей, отмечает эксперт. Но есть машина, которая стоит особняком – Mercedes-Benz Е-класса IV поколения, по заводской классификации – W212.

Сейчас средний пробег 10-летних «мерсов» в этом кузове – 172 тысячи км. А средний ценник – выше чем у большей части сравнимых по возрасту бизнес-седанов, 2,3 млн рублей. За что такие деньги?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Практика показала, что пробег 500 тысяч км Е-классу вполне по плечу. Однако совершенно непонятно, какой ценой.

Из дюжины возможных двигателей до этой отметки теоретически способны дожить дизель 2.1 серии OM651 и атмосферник V6 3.5 серии М276. Но и тот, и другой не раз потребуют ремонта, который, как правило, стоит немалых денег. Менять придется многое.

Как минимум, дважды поменяются привод ГРМ и топливная аппаратура (у бензинового мотора прямой впрыск и не очень надежные пьезофорсунки).

Гидроавтоматы 722.9 и 725.0 вполне долговечны, если не допускать перегревов – особенно страдает от них 722.9. Переборка же АКП, сами понимаете, тоже не копеечная.

Заметная коррозия снаружи у 10-летних машин обычно указывает на недоброкачественный ремонт после ДТП. Но и без ДТП к 200 тысячам км пробега могут проявиться дефекты в зонах сварных швов, а также на многих элементах под капотом и со стороны днища. Хромированные детали боятся льющихся зимой на наши дороги реагентов.

