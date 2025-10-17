#
Культовый «немец» с ресурсом в полмиллиона км — какую версию взять?

«За рулем» рассказал, как приобрести добротный Mercedes-Benz Е-класса с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил бизнес-седаны с пробегом, которые смело можно рассматривать к покупке.

Немаловажный момент – в статье приводятся конкретные версии, которые точно доживут до серьезных пробегов и сохранят изрядную долю ресурса. Имеет смысл прицениваться к 10-летним машинам – у них, как правило, и запас прочности наличествует, и цены стартуют от вполне подъемных 1,5 млн рублей, отмечает эксперт. Но есть машина, которая стоит особняком – Mercedes-Benz Е-класса IV поколения, по заводской классификации – W212.

Сейчас средний пробег 10-летних «мерсов» в этом кузове – 172 тысячи км. А средний ценник – выше чем у большей части сравнимых по возрасту бизнес-седанов, 2,3 млн рублей. За что такие деньги?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Практика показала, что пробег 500 тысяч км Е-классу вполне по плечу. Однако совершенно непонятно, какой ценой.

Из дюжины возможных двигателей до этой отметки теоретически способны дожить дизель 2.1 серии OM651 и атмосферник V6 3.5 серии М276. Но и тот, и другой не раз потребуют ремонта, который, как правило, стоит немалых денег. Менять придется многое.

Как минимум, дважды поменяются привод ГРМ и топливная аппаратура (у бензинового мотора прямой впрыск и не очень надежные пьезофорсунки).

Гидроавтоматы 722.9 и 725.0 вполне долговечны, если не допускать перегревов – особенно страдает от них 722.9. Переборка же АКП, сами понимаете, тоже не копеечная.

Заметная коррозия снаружи у 10-летних машин обычно указывает на недоброкачественный ремонт после ДТП. Но и без ДТП к 200 тысячам км пробега могут проявиться дефекты в зонах сварных швов, а также на многих элементах под капотом и со стороны днища. Хромированные детали боятся льющихся зимой на наши дороги реагентов.

Все добротные бизнес-седаны с пробегом и их самые живучие версии – в статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
17.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе
+1