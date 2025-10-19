Назван самый популярный новый автомобиль в Москве

Автомобилем-бестселлером в столичном регионе стал белорусский Belgee

Марка Belgee семимильными шагами идет на российский авторынок, начиная несколько оттенять «исходную» продукцию Geely.

Белорусско-китайский бренд Belgee начал регулярно мелькать в Топ-10 бестселлеров России, а кроссовер Belgee X50 (полный аналог дореформенного Geely Coolray) не только вошел в тройку самых популярных в РФ авто с автоматом, но и занял лидирующую строчку по продажам в Москве – об этом говорит статистика продаж в столице за 9 месяцев 2025 года. В течение этого периода кроссовер приобрели 4,9 тыс. москвичей.

При этом популярен автомобиль и в Северной столице: по данным «Автостата», с начала года в Питере продали 2730 единиц Belgee X50, и больше только у Haval Jolion.

Внушительно выглядят и продажи всего бренда Belgee в масштабах страны: в сентябре Belgee вошел в тройку лидеров среди иностранных брендов с рекордным результатом в 8346 проданных авто. Напомним, линейка состоит из трех моделей: помимо вышеупомянутого компакт-кросса X50 это среднеразмерный кроссовер X70 и городской седан S50, все являются копиями моделей Geely, произведенными на белорусском заводе «Белджи».