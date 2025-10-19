#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Назван самый популярный новый автомобиль в Москве

Автомобилем-бестселлером в столичном регионе стал белорусский Belgee

Марка Belgee семимильными шагами идет на российский авторынок, начиная несколько оттенять «исходную» продукцию Geely.

Рекомендуем
Автомобили Belgee: изучаем отзывы владельцев в 2025 году

Белорусско-китайский бренд Belgee начал регулярно мелькать в Топ-10 бестселлеров России, а кроссовер Belgee X50 (полный аналог дореформенного Geely Coolray) не только вошел в тройку самых популярных в РФ авто с автоматом, но и занял лидирующую строчку по продажам в Москве – об этом говорит статистика продаж в столице за 9 месяцев 2025 года. В течение этого периода кроссовер приобрели 4,9 тыс. москвичей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом популярен автомобиль и в Северной столице: по данным «Автостата», с начала года в Питере продали 2730 единиц Belgee X50, и больше только у Haval Jolion.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Внушительно выглядят и продажи всего бренда Belgee в масштабах страны: в сентябре Belgee вошел в тройку лидеров среди иностранных брендов с рекордным результатом в 8346 проданных авто. Напомним, линейка состоит из трех моделей: помимо вышеупомянутого компакт-кросса X50 это среднеразмерный кроссовер X70 и городской седан S50, все являются копиями моделей Geely, произведенными на белорусском заводе «Белджи».

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9207
19.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв