Эти ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины

Эксперт Абрамейцев назвал основные ошибки водителей при шиномонтаже

Алексей Абрамейцев, начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант», поделился примерами ошибок, которые водители часто делают при сезонной замене шин.

Первая распространенная ошибка – неправильный монтаж шин. Рисунки протектора имеют различные типы, и их необходимо устанавливать на диск или автомобиль в определенном положении. Для асимметричных шин важно следовать маркировке на боковине «Inside» и «Outside», чтобы правильно установить шину. Направленные шины, имеющие протектор в виде «елочки», монтируются в соответствии с отметкой «Rotation» и стрелкой, указывающей направление вращения.

Вторая ошибка – установка колес без предварительной балансировки. Необходимо обязательно балансировать колеса перед каждым сезоном, даже если шины хранились с уже установленными дисками. В процессе эксплуатации шины изнашиваются, и балансировочные грузики могут отваливаться, что приводит к дисбалансу. Это не только сокращает срок службы шин и элементов ходовой части, но и создает дискомфорт во время поездки.

Третья ошибка связана с нарушением техники безопасности. При замене колес важно использовать надежный домкрат, противооткатные упоры и выбирать ровное пространство для работы. Стандартные домкраты могут быть ненадежными, и неосторожные действия могут привести к падению автомобиля, особенно если он большой и тяжелый.

Также часто бывает, что колесный крепеж плохо затянут. Это, казалось бы, мелочь, но незакрепленное колесо может открутиться во время движения, что крайне опасно для всех участников дорожного движения. Кроме того, слишком сильная затяжка может затруднить последующую смену колес, если крепеж закиснет, отметил Алексей Абрамейцев.

