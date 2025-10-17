В продаже появился легендарный КАМАЗ – мобильный штаб команды чемпионов

Уникальный КАМАЗ-635050, прошедший 15 ралли «Дакар», продают на Авито

На ведущей российской площадке объявлений Авито появился эксклюзивный лот – на продажу выставлен КАМАЗ-635050 – автомобиль технического сопровождения легендарной команды «КАМАЗ-мастер».

Это не просто грузовик, а настоящий артефакт с богатейшей историей, который на протяжении почти двух десятилетий был частью команды-чемпиона, ее мобильным штабом, инженерным центром и надежным тылом.

С 2007 по 2025 год этот автомобиль являлся постоянным участником всех крупнейших международных ралли-рейдов в календаре «КАМАЗ-мастер». Он прошел огонь, песок и воду пятнадцати ралли «Дакар», тринадцати гонок «Шелковый путь» и всех этапов чемпионата России по ралли-рейдам.

Его мощь и надежность испытывались в самых суровых условиях планеты — от знойных пустынь Южной Америки до бескрайних просторов и бездорожья Евразии.

А в 2012 году машина стала штабом на колесах. Именно в ее кабине и кузове принимались судьбоносные тактические решения, координировались действия экипажей и велась оперативная работа во время гонок.

«Сердце» автомобиля – мощный двигатель Cummins QSZ 13, выдающий 635 лошадиных сил. Его конструкция включает удлиненную базу, полный привод, усиленную раму и большую грузоподъемность. Изначально он создавался для преодоления любых препятствий и перевозки критически важных грузов: запчастей, топлива и оборудования для гоночных экипажей прямо к точкам маршрута.

Недавно, 16 октября, этот легендарный грузовик был представлен в бренд-зоне «КАМАЗ-мастер» на IV отраслевой конференции «Дело Спецтехники» в Москве.

Появление такого лота на открытой площадке – редчайшее событие. Для истинных коллекционеров, инвесторов в уникальные активы и преданных поклонников автоспорта это шанс приобрести ценный предмет наследия, связанный с триумфальной эпохой российского спорта.

Эта продажа наглядно демонстрирует, что Авито сегодня объединяет не только повседневные сделки, но и выступает площадкой для оборота уникальных предметов, имеющих непреходящую культурную и историческую ценность.