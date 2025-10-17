#
Дорога к дому: почему обратный путь нам всегда кажется короче?

Возвращение домой кажется быстрее, это не иллюзия, а хитрость нашего мозга

Вы наверняка замечали, что дорога в новое место часто кажется долгой и насыщенной событиями, а обратный путь пролетает почти незаметно.

Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Этот удивительный феномен, известный как «эффект обратной дороги», имеет простое психологическое объяснение, и впервые был описан японскими психологами в 2011 году, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

Когда мы едем к цели первый раз, наш мозг работает в режиме повышенной готовности: он внимательно обрабатывает каждую деталь, запоминает повороты, знаки и ориентиры. Эта интенсивная работа создает ощущение, что время тянется медленнее, а путь – длиннее.

На обратной же дороге маршрут уже знаком, и мозг расслабляется. Ему не нужно с тем же напряжением анализировать обстановку, он просто следует по узнаваемым точкам.

В результате поток информации воспринимается легче, и время субъективно «сжимается». Исследования подтверждают, что обратный путь может казаться нам на 20% короче, хотя по факту его продолжительность не меняется.

Наше внутреннее состояние тоже играет роль: дорогой туда мы часто испытываем нетерпение и предвкушение, что заставляет нас подсознательно торопить время. Возвращаясь же домой, мы чувствуем спокойствие и удовлетворение, а значит, и путешествие переносим гораздо комфортнее.

Алексеева Елена
Фото:freepik / standert
17.10.2025 
