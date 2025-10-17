Дилеров хотят обязать продавать авто только с сезонными шинами: реакция эксперта

Эксперт Попов раскритиковал идею обязать дилеров продавать авто с сезонными шинами

Автоэксперт Дмитрий Попов подверг критике идею о необходимости заставлять автодилеров продавать автомобили с сезонными шинами, назвав это «глупостью несусветной». Он подчеркнул, что ответственность за выбор шин лежит на водителе, а не на продавце.

В связи с этой инициативой эксперты выявили, что средняя стоимость подготовки автомобиля к зимнему сезону в России составляет 38 тысяч рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году. Эта сумма включает в себя четыре шины, стеклоочистители, омывающую жидкость, а также услуги по шиномонтажу и мойке.

Специалисты также отметили, что преждевременный износ шин может происходить не только из-за сезонной замены, но и в результате технических неисправностей автомобиля, таких как неправильная регулировка развал-схождения или проблемы с подвеской и тормозами.

Информация о намерении обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами появилась 16 октября 2025 года.

