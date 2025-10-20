#
Пора забыть старые страхи – китайские моторы уже вполне надежны

Юлия Трушкова: При должном уходе китайские турбомоторы проходят 200–250 тыс. км

Современные китайские турбодвигатели больше не напоминают «сырые» агрегаты прошлого – сегодня это технологичные и надежные системы.

Хорошо знакомый кроссовер под новым брендом: в чем тут подвох?

Как отмечает директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, китайские производители активно используют передовые инженерные решения, аналогичные европейским и корейским брендам.

Конструкция включает турбокомпрессоры с водяным охлаждением, ремонтопригодные картриджи, усиленные компоненты и современные антифрикционные покрытия. Важно, что ключевые элементы – датчики, форсунки, ТНВД – поставляются глобальными производителями, что гарантирует стабильность работы.

Эффективный тепловой режим обеспечивается электронными помпами, разделенными контурами охлаждения и интегрированными выпускными коллекторами. Это не только ускоряет прогрев, но и улучшает отвод тепла. Кроме того, увеличенные интеркулеры и оптимизированные воздушные тракты снижают риск детонации.

Системы управления двигателем активно противодействуют детонации и перегрузкам: применяется прямой впрыск с высоким давлением, точное управление составом смеси, а также стратегии ЭБУ, ограничивающие момент в критических диапазонах оборотов.

Сервисное обслуживание также стало проще – диагностика проводится через стандартные протоколы OBD-II/UDS, а на рынке представлен широкий выбор запчастей. Например, при поломке турбины часто достаточно заменить картридж, что значительно дешевле замены всего узла.

Эксперт подчеркивает: проблема не в стране производства, а в качестве обслуживания и калибровок. При своевременном уходе и использовании качественных расходников китайские турбомоторы уверенно преодолевают 200–250 тысяч км без серьезного ремонта.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Haval
20.10.2025 
Фото:Haval
