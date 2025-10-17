Этого популярного в России «китайца» часто поставляют по параллельному импорту

Эксперт Целиков: более половины кроссоверов Geely Monjaro ввезено в РФ физлицами

Кроссовер Geely Monjaro продолжает оставаться самой востребованной китайской иномаркой в России, причем поставки происходят не только через официальные каналы, но и посредством альтернативного импорта. По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, в третьем квартале более половины таких автомобилей были ввезены физическими лицами.

Ранее доля альтернативных поставок Geely Monjaro была чуть более 30%, однако в последние месяцы она возросла до более чем 50%.

С июля по сентябрь 2025 года в Россию было ввезено почти 5 тысяч Geely Monjaro, из которых около 3 тысяч (60%) были привезены физическими лицами, минуя официального дистрибьютора. С начала поставок в нашу страну в общей сложности ввезено более 100 тысяч этих кроссоверов, и 36% из этой суммы составляет параллельный импорт.

Российские продажи Geely Monjaro за все время (с октября 2022 по сентябрь 2025 года) составили 92,8 тысяч штук, отметил Целиков.

В сентябре этого года Geely Monjaro с 4043 проданными автомобилями занял третье место по популярности среди кроссоверов и внедорожников в России. Лидером в этом сегменте остается Haval Jolion с 6154 проданными экземплярами, а на втором месте оказался Belgee X50, аналог «старого» Geely Coolray, реализация которого составила 5547 единиц.

Geely Monjaro

