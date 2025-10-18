#
Назван срок, после которого зимняя резина считается непригодной
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Назван срок, после которого зимняя резина считается непригодной

Эксперт Ракитин: зимние покрышки старше шести лет нужно выбрасывать

Перед тем как заменить шины на зимние, важно оценить их состояние, отметил автомобильный эксперт и главный редактор портала Quto Максим Ракитин.

Он рассказал о первых признаках того, что зимняя резина стала непригодной. Основные факторы, на которые стоит обратить внимание, – это возраст покрышек, глубина протектора и состояние шипов.

По словам Ракитина, средний срок службы любой шины составляет около пяти-шести лет, после чего она начинает терять свои свойства. Это приводит к снижению ее эффективности. Если речь идет о шипованных шинах, следует обратить внимание на количество и состояние шипов. При их значительном износе стоит задуматься о замене шин.

Он также подчеркнул, что проверка состояния шин должна проводиться с должной серьезностью, так как от этого зависит безопасность на дороге, особенно с наступлением первых заморозков, которые создают опасные условия для вождения.

Ранее «За рулем» сообщал, какие ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины.

Источник:  Лента.ру
Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
18.10.2025 
