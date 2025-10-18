Назван срок, после которого зимняя резина считается непригодной

Эксперт Ракитин: зимние покрышки старше шести лет нужно выбрасывать

Перед тем как заменить шины на зимние, важно оценить их состояние, отметил автомобильный эксперт и главный редактор портала Quto Максим Ракитин.

Он рассказал о первых признаках того, что зимняя резина стала непригодной. Основные факторы, на которые стоит обратить внимание, – это возраст покрышек, глубина протектора и состояние шипов.

По словам Ракитина, средний срок службы любой шины составляет около пяти-шести лет, после чего она начинает терять свои свойства. Это приводит к снижению ее эффективности. Если речь идет о шипованных шинах, следует обратить внимание на количество и состояние шипов. При их значительном износе стоит задуматься о замене шин.

Он также подчеркнул, что проверка состояния шин должна проводиться с должной серьезностью, так как от этого зависит безопасность на дороге, особенно с наступлением первых заморозков, которые создают опасные условия для вождения.

