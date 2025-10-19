Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Сроки нового утильсбора сдвинут

Правительство РФ рассматривает возможность отсрочки введения нового порядка расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, который должен был стартовать с 1 ноября 2025 года. Соответствующее поручение первый вице-премьер Денис Мантуров дал Минпромторгу после обращения организации «Деловая Россия».

Эти марки поменяли цены на автомобили в первой половине октября

С 1 по 15 октября 2025 года на российском автомобильном рынке наблюдалась активная корректировка цен у двенадцати представленных брендов. По данным аналитического мониторинга портала «Автостат», ссылающегося на «Цена Авто», десять производителей повысили стоимость своих автомобилей, один бренд снизил цены, а еще один – изменил ценовую политику в разные стороны.

АВТОВАЗ зарегистрировал название для нового автомобиля

АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Salut, соответствующая информация появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Это название может быть использовано для продаж автомобилей, их комплектующих, а также мультимедийных систем.

Некачественный бензин: у заправок появился опасный способ «экономить»

Российские автозаправочные станции все чаще продают некачественный бензин, заявил НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько. Он связывает эту тенденцию с тем, что производители топлива начали массово экономить на качестве, потому что просто не могут дальше повышать цены.

Российские власти высказались об отсрочке локализации машин такси

Глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил, что переноса вступления в силу закона о локализации автомобилей такси не будет. Он пояснил, что закон был принят недавно и еще не вступил в силу, поэтому нет оснований обсуждать перенос сроков.