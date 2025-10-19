#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
В России подешевел самый надежный внедорожник в мире

В октябре стоимость Toyota Sequoia на рынке РФ снизилась до 10 млн рублей

На российском рынке продолжается продажа Toyota Sequoia через параллельный импорт. Эта модель известна своей надежностью и часто попадает в списки самых долговечных внедорожников.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Минимальная цена в октябре составляет 10 миллионов рублей, в то время как ранее в этом году она стартовала с отметки 11,5 миллионов рублей.

Самые выгодные предложения поступают с Дальнего Востока: местная фирма из Владивостока предлагает комплектацию SR5. В нее входят кожаные сиденья, люк на крыше, мультимедийная система с большим экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровая приборная панель и акустика с восемью динамиками.

Интерьер Toyota Sequoia
Интерьер Toyota Sequoia
В Москве Sequoia Limited доступен за 11,29 миллиона рублей, включая утильсбор, СБКТС и защитную пленку на кузове. Эта комплектация включает перфорированную кожу, 20-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор и многозонный климат-контроль.

Версия Capstone предлагается почти за 13 миллионов рублей и оснащена 22-дюймовыми колесами, выдвижными подножками и аудиосистемой JBL с 12 динамиками.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 153576
19.10.2025 
Фото:Toyota
