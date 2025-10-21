«Настоящий успешный успех»: раскрыты объемы продаж Lada Niva Sport

Березий: за половину 2025 года было реализовано 200 экземпляров Lada Niva Sport

Стало известно количество проданных автомобилей Lada Niva Sport с момента выхода модели на рынок в апреле 2025 года.

По словам представителя пресс-службы АВТОВАЗа Стаса Березия, за полгода было реализовано 200 экземпляров Lada Niva Sport. Он отметил, что для мелкосерийного внедорожника, такого как Niva Sport, это «настоящий успешный успех».

Березий также добавил, что с апреля на производственных мощностях «Лада Спорт» были отлажены все процессы. В настоящее время объемы выпуска Niva Sport составляют от 100 до 150 автомобилей в месяц.

Lada Niva Sport

Модель Lada Niva Sport оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Начальная цена составляет 1 699 000 рублей.

