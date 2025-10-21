#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Новый большой кроссовер привезли в Россию: известны цены

В РФ начались продажи Chevrolet Traverse 2025 года по цене от 10,9 млн рублей

Полноразмерный семиместный кроссовер Chevrolet Traverse, который ранее был официально представлен в России, снова доступен для покупки благодаря параллельному импорту. Модель получила более строгий, угловатый дизайн в стиле авто GM 80-90-х лет.

Chevrolet Traverse
Chevrolet Traverse

Рекомендуем
5 ситуаций, когда страховая подаст в суд на автомобилиста

Примечательно, что клиентам не нужно переживать о том, что придется долго ждать и как может измениться стоимость из-за ставок утильсбора. Кроссоверы уже имеются в наличии у дилеров, а их цена начинается от 10 900 000 рублей.

Такую сумму просят за автомобили в комплектации RS, предлагаемые компанией из Санкт-Петербурга. Согласно описанию объявления, найденному на одном из площадок, эти внедорожники имеют богатое оснащение: 22-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, капитанские сиденья второго ряда, аудиосистема Bose, четырехзонный климат-контроль и вентиляция передних сидений.

Интерьер Chevrolet Traverse
Интерьер Chevrolet Traverse

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Для клиентов, желающих сэкономить и готовых ждать, компания из Новосибирска предлагает возможность привезти кроссовер под заказ по цене 7 400 000 рублей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все представленные версии имеют одинаковое техническое оснащение: под капотом находится 2,5-литровый турбомотор мощностью 325 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 404
21.10.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Traverse

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв