Новый большой кроссовер привезли в Россию: известны цены

В РФ начались продажи Chevrolet Traverse 2025 года по цене от 10,9 млн рублей

Полноразмерный семиместный кроссовер Chevrolet Traverse, который ранее был официально представлен в России, снова доступен для покупки благодаря параллельному импорту. Модель получила более строгий, угловатый дизайн в стиле авто GM 80-90-х лет.

Chevrolet Traverse

Примечательно, что клиентам не нужно переживать о том, что придется долго ждать и как может измениться стоимость из-за ставок утильсбора. Кроссоверы уже имеются в наличии у дилеров, а их цена начинается от 10 900 000 рублей.

Такую сумму просят за автомобили в комплектации RS, предлагаемые компанией из Санкт-Петербурга. Согласно описанию объявления, найденному на одном из площадок, эти внедорожники имеют богатое оснащение: 22-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, капитанские сиденья второго ряда, аудиосистема Bose, четырехзонный климат-контроль и вентиляция передних сидений.

Интерьер Chevrolet Traverse

Для клиентов, желающих сэкономить и готовых ждать, компания из Новосибирска предлагает возможность привезти кроссовер под заказ по цене 7 400 000 рублей.

Все представленные версии имеют одинаковое техническое оснащение: под капотом находится 2,5-литровый турбомотор мощностью 325 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод полный.

