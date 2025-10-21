#
Эти популярные и дешевые кроссоверы подорожали: называем цены

Бренд Haval в России поднял цены на шесть кроссоверов

Компания Haval увеличила цены на большинство своих кроссоверов в России. В большинстве комплектаций моделей 2025 года их стоимость возросла на 30-50 тысяч рублей, что эквивалентно 1,3-2,2%.

Haval M6
Haval M6

Подорожание затронуло шесть моделей: бюджетные Jolion и M6, а также более дорогие F7 и F7x, и внедорожные H3 и H7. Наименьшее увеличение цены коснулось Haval M6, который в комплектации 2025 года с роботом прибавил 30 тысяч рублей.

Для модели Haval M6 цены выглядят следующим образом:

  • FWD MT 143 (2024 г. в.) – 1 979 000 руб.
  • FWD DCT 143 (2024 г. в.) – 2 149 000 руб.
  • FWD MT 143 (2025 г. в.) – 1 999 000 руб.
  • FWD DCT 143 (2025 г. в.) – 2 199 000 руб. (+30 000 руб.)

Haval M6 доступен в России с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л.с. и двумя типами трансмиссий: шестиступенчатой «механикой» и семиступенчатым роботом DCT.

Остальные кроссоверы подорожали на 50 тысяч рублей. Так, у бестселлера Jolion во всех версиях 2025 года цена изменилась, кроме самой доступной Comfort, которая остаётся на уровне 1 999 000 рублей.

Цены на Haval Jolion:

  • Comfort 2WD МКПП (2025 г. в.) – 1 999 000 руб.
  • Elite 2WD DCT (2025 г. в.) – 2 349 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Premium 2WD DCT (2025 г. в.) – 2 549 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Elite 4WD DCT (2025 г. в.) – 2 499 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Premium 4WD DCT (2025 г. в.) – 2 699 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Tech+ 4WD DCT (2025 г. в.) – 2 799 000 руб. (+50 000 руб.)

Haval Jolion
Haval Jolion

Все комплектации Haval Jolion предлагают 1,5-литровую бензиновую «турбочетвёрку», которая выдаёт 143 л.с. с передним приводом и 150 л.с. с полным. В самой доступной версии Comfort используется шестиступенчатая «механика», тогда как все остальные комплектации работают в паре с семиступенчатым «роботом» DCT с двойным мокрым сцеплением.

Все пять комплектаций модели Haval F7 2025 года теперь стоят на 50 тысяч рублей больше. Модель доступна с передним и полным приводом. Вот новые расценки:

  • Elite 1.5T 2WD: 2 749 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Premium 1.5T 2WD: 2 949 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Elite 2.0T 4WD: 3 149 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Premium 2.0T 4WD: 3 349 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Tech+ 2.0T 4WD: 3 549 000 руб. (+50 000 руб.)

Модель Haval F7 появилась на российском рынке в конце лета 2024 года. Переднеприводные версии оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., а полноприводные 2,0-литровым, выдающим 192 л.с. Оба мотора работают в паре с семиступенчатым роботом.

Haval F7
Haval F7

Также на 50 тысяч рублей поднялась цена на купеобразный кроссовер Haval F7x, который вышел в продажу в мае этого года:

  • Premium 2.0T 4WD: 3 399 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Tech Plus 2.0T 4WD: 3 599 000 руб. (+50 000 руб.)

У этого кроссовера под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор с мощностью 192 л.с. и семиступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением.

Haval F7x
Haval F7x

Цены на новый компактный кроссовер Haval H3 2025 года также увеличились на 50 тысяч рублей. Теперь он представлен в четырех комплектациях, включая новую более доступную версию Elite, и оснащен платформой «Яндекс Авто»:

  • Elite 2WD DCT: 2 599 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Premium 2WD DCT: 2 699 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Premium 4WD DCT: 2 949 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Tech+ 4WD DCT: 3 249 000 руб. (+50 000 руб.)

Двигатель Haval H3 – 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который выдает 143 л.с. с передним приводом и 177 л.с. с полным.

Haval H3
Haval H3

Кроме того, на 50 тыс. рублей повысили свою стоимость и все три комплектации кроссовера Haval H7, который недавно был назван самым защищенным от коррозии китайским SUV в России:

  • Elite DCT 4WD: 3 549 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Premium DCT 4WD: 3 699 000 руб. (+50 000 руб.)
  • Tech Plus DCT 4WD: 3 849 000 руб. (+50 000 руб.)

Haval H7
Haval H7

Цены на кроссоверы Haval Dargo, а также рамные внедорожники H5 и H9 остаются прежними.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Haval Jolion
Haval M6
Haval F7
Haval F7x
Haval H3
Haval H7

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:freepik / jcomp | Haval
21.10.2025 
Фото:freepik / jcomp | Haval
