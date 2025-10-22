Доступный кроссовер с неубиваемым мотором снова можно купить в России

В РФ начались продажи новых кроссоверов Kia KX1 по цене от 1,56 млн рублей

На российском рынке дебютировал новый компактный кроссовер Kia KX1, который известен многим как Stonic. Он построен на платформе Kia Rio и оснащен двигателем, аналогичным тому, что используется в Hyundai Solaris.

Цены на KX1 начинаются от 1 559 000 рублей. Во Владивостоке кроссовер в комплектации Sunroof с черной крышей и черными зеркалами стоит 1 585 000 рублей, в Хабаровске такая модель будет стоить 1 650 000 рублей, а в Кирове минимальная цена составляет 1 729 000 рублей.

В Воронеже Kia KX1 можно заказать за 1 950 000 рублей, в Перми – за 1 990 000 рублей, а крупный дилерский холдинг в Москве и Санкт-Петербурге предлагает несколько машин из наличия с ценами от 2 390 000 до 2 475 000 рублей. Частное лицо в Москве продает экземпляр с двухцветным кузовом за 2 190 000 рублей.

Kia KX1

Интересно, что самые дорогие варианты «дилерских» кроссоверов имеют одноцветный белый кузов, а по оснащению они, согласно объявлениям, не отличаются от более доступных моделей из Владивостока.

Интерьер Kia KX1

Все предлагаемые Kia KX1 имеют единый силовой агрегат – 100-сильный атмосферный двигатель объемом 1,4 литра, работающий в паре с бесступенчатым вариатором. Привод у всех машин только передний.

