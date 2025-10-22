Доступный кроссовер с неубиваемым мотором снова можно купить в России
На российском рынке дебютировал новый компактный кроссовер Kia KX1, который известен многим как Stonic. Он построен на платформе Kia Rio и оснащен двигателем, аналогичным тому, что используется в Hyundai Solaris.
Цены на KX1 начинаются от 1 559 000 рублей. Во Владивостоке кроссовер в комплектации Sunroof с черной крышей и черными зеркалами стоит 1 585 000 рублей, в Хабаровске такая модель будет стоить 1 650 000 рублей, а в Кирове минимальная цена составляет 1 729 000 рублей.
В Воронеже Kia KX1 можно заказать за 1 950 000 рублей, в Перми – за 1 990 000 рублей, а крупный дилерский холдинг в Москве и Санкт-Петербурге предлагает несколько машин из наличия с ценами от 2 390 000 до 2 475 000 рублей. Частное лицо в Москве продает экземпляр с двухцветным кузовом за 2 190 000 рублей.
Интересно, что самые дорогие варианты «дилерских» кроссоверов имеют одноцветный белый кузов, а по оснащению они, согласно объявлениям, не отличаются от более доступных моделей из Владивостока.
Все предлагаемые Kia KX1 имеют единый силовой агрегат – 100-сильный атмосферный двигатель объемом 1,4 литра, работающий в паре с бесступенчатым вариатором. Привод у всех машин только передний.
