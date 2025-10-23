#
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Названы самые популярные у россиян иномарки

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков озвучил список из 15 самых распространенных моделей подержанных автомобилей-иномарок, популярных в России.

С января по сентябрь 2025 года на российском вторичном рынке было перепродано 4,42 миллиона легковых автомобилей, и 71,8% из них составляют иностранные марки. Наивысшую популярность среди иномарок с пробегом имеют Kia Rio (85,5 тыс. единиц) и Hyundai Solaris (84,2 тыс. единиц), отметил Целиков.

В пятерку наиболее востребованных моделей на вторичном рынке также входят Ford Focus, Toyota Corolla и Camry. Следом за ними идут Volkswagen Polo, Renault Logan, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Opel Astra, кроссовер Toyota RAV4, седан и универсал Volkswagen Passat, а также Mitsubishi Lancer, Daewoo Nexia и BMW 5 Series.

Kia Rio

При этом модель BMW оказалась единственной в списке премиум-класса. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года лишь продажи кроссоверов Toyota RAV4 показали рост, в то время как Renault Logan остался на уровне предыдущего года, а у всех остальных моделей наблюдается снижение продаж по сравнению с прошлым годом.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

Hyundai Solaris
Kia Rio
Ford Focus
Toyota Corolla
Toyota Camry
Источник:  Телеграм-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова
23.10.2025 
