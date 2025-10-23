Названы самые популярные у россиян иномарки

«Автостат» назвал 15 самых популярных подержанных иномарок в РФ в 2025 году

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков озвучил список из 15 самых распространенных моделей подержанных автомобилей-иномарок, популярных в России.

С января по сентябрь 2025 года на российском вторичном рынке было перепродано 4,42 миллиона легковых автомобилей, и 71,8% из них составляют иностранные марки. Наивысшую популярность среди иномарок с пробегом имеют Kia Rio (85,5 тыс. единиц) и Hyundai Solaris (84,2 тыс. единиц), отметил Целиков.

В пятерку наиболее востребованных моделей на вторичном рынке также входят Ford Focus, Toyota Corolla и Camry. Следом за ними идут Volkswagen Polo, Renault Logan, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Opel Astra, кроссовер Toyota RAV4, седан и универсал Volkswagen Passat, а также Mitsubishi Lancer, Daewoo Nexia и BMW 5 Series.

Kia Rio

При этом модель BMW оказалась единственной в списке премиум-класса. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года лишь продажи кроссоверов Toyota RAV4 показали рост, в то время как Renault Logan остался на уровне предыдущего года, а у всех остальных моделей наблюдается снижение продаж по сравнению с прошлым годом.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.