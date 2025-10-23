Этот популярный и доступный кроссовер подорожал в России почти во всех версиях

Марка Tenet увеличила цены на свою самую популярную и дешевую модель T4

Марка Tenet внесла изменения в прайс-лист модели T4 в трех из четырех комплектаций.

Базовая версия кроссовера по-прежнему стоит менее 2 миллионов рублей, что позволяет ей участвовать в государственной программе льготного автокредитования. В остальных комплектациях цена выросла на 30 тысяч рублей.

Tenet T4

Самая доступная версия Tenet T4 MT Line с мощностью 113 л.с. и объемом двигателя 1,5 литра, в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой, стоит 1 999 000 рублей без учета скидок и маркетинговых предложений.

Более дорогая версия T4 CVT Line с вариатором стоит 2 129 000 рублей, в то время как раньше цена составляла 2 099 000 рублей. В комплектации Active кроссовер с роботом и двигателем той же мощности теперь стоит 2 250 000 рублей – это увеличение по сравнению с предыдущей ценой в 2 220 000 рублей.

Tenet T4

Наиболее дорогостоящая версия Tenet T4 Prime с тем же двигателем и коробкой, но с самым полным пакетом оснащения, по состоянию на 22 октября оценена в 2 380 000 рублей (прежняя цена была 2 350 000 рублей).

Что касается государственной программы льготного автокредитования, в которую вошел базовый Tenet T4, то согласно ей предлагается скидка в размере 20% для медработников, учителей, военных и их семей, а также для людей с ограниченными возможностями. Для указанных категорий граждан, зарегистрированных в ДФО, скидка составляет 25%. Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также те, кто живет и зарегистрирован в ДФО с одним и более детьми, могут рассчитывать на 10%-ную скидку от цены автомобиля.

