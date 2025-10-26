Этого мало для «оживления» рынка: эксперт о последствиях снижения ставки ЦБ

Эксперт Бойко рассказала, что ждет авторынок после решения ЦБ снизить ставку

Ольга Бойко, возглавляющая департамент финансовых услуг компании «Рольф», поделилась своим мнением о последствиях решения Центробанка снизить ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.

Она отметила, что данное действие регулятора вновь подтверждает его готовность к точечным изменениям в ответ на состояние инфляционных рисков и экономической ситуации в стране.

Снижение ставки на 0,5% рассматривается как сигнал для населения и бизнеса о том, что меры по борьбе с инфляцией приносят результаты и у Центробанка появляется возможность для дальнейшего снижения ставки.

При этом Бойко подчеркивает, что изменения повлияют на ставки по кредитам, однако ожидаемый эффект будет минимальным, что не станет достаточной причиной для серьезного оживления рынка. Она также отмечает, что ставки по депозитам снизятся, но этот инструмент все еще остается эффективным для инвестиционных целей.

Кроме того, рынок автомобилей, активно использующий заемные средства, сможет перераспределить некоторые ресурсы на операционную деятельность. Бойко поддерживает действия Центробанка и надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки благодаря успешной борьбе с инфляционными рисками.

