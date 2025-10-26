#
Крупный дилер привезет в Россию партию Toyota RAV4 в очень экономичной версии

«Рольф» анонсировал поставки гибридных Toyota RAV4 по параллельному импорту

Дилерская сеть «Рольф» объявила о предстоящих поставках в Россию кроссоверов Toyota RAV4 с гибридной силовой установкой.

Ожидается, что автомобили прибудут по схеме параллельного импорта в ближайшее время, однако цены и точные даты начала продаж пока не оглашены.

Гибридная версия модели сочетает 2,5-литровый бензиновый двигатель с электромотором, общая мощность достигает 222 л.с. Эти модификации уже доступны в России, но пока в ограниченных количествах – теперь они поступят через крупного дилера.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

В настоящее время Toyota RAV4 в России преимущественно представлена версиями с 2,0-литровым мотором мощностью 171 л.с.

В течение первых восьми месяцев 2025 года в стране было продано 3850 экземпляров RAV4, что делает эту модель одной из самых популярных среди автомобилей Toyota на российском рынке.

Источник:  Autonews
Лежнин Роман
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 9
26.10.2025 
Фото:DongCheDi
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+63