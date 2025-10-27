Названы шины, которые будут устанавливать на Атом с завода

Атом будет комплектоваться специально модифицированными шинами Pirelli

На сборочном конвейере завода «Москвич» электромобили Атом будут комплектоваться шинами Pirelli, сообщила пресс-служба проекта.

Ранее стало известно, что диски для Атома будет поставлять красноярская компания Skad – теперь же есть подробности и по шинам. Как уточняют в пресс-службе, отечественный электромобиль получит шины с технологией Elect, специально разработанные компанией Pirelli. В основе модели – модифицированная Cinturato P7, прошедшая сертификацию по европейским стандартам ЕК ООН (E22).

На ранних снимках можно встретить Атом на шинах Hankook, но последние фото — все с Pirelli Cinturato P7

Сообщается также, что производство этих шин организовано на российском заводе Pirelli в городе Киров.

Размер шины составляет 215/55 R17. Индекс нагрузки – 98, то есть до 750 кг на одно колесо. Индекс скорости – V, что означает допуск к эксплуатации на скоростях до 240 км/ч. Вес одной шины составляет около 10 кг с допуском ±3%. Модель учитывает ключевые особенности электромобилей: у нее сниженное сопротивление качению, усиленное сцепление (под высокий момент) и «особая конструкция», обеспечивающая комфорт. Старт производства Атома ожидается до конца текущего года.