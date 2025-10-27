Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
27 октября
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
Импорт грузовиков в Россию рухнул на 92%
Прошел дебют эксклюзивной технологии по развитию электрокаров и гибридов
27 октября
Прошел дебют эксклюзивной технологии по развитию электрокаров и гибридов
Бренд Exeed представил инновационную технологию...
Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора
27 октября
Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора
В Госдуме РФ предложили освободить от...

Названы шины, которые будут устанавливать на Атом с завода

Атом будет комплектоваться специально модифицированными шинами Pirelli

На сборочном конвейере завода «Москвич» электромобили Атом будут комплектоваться шинами Pirelli, сообщила пресс-служба проекта.

Рекомендуем
Идеальное такси и крутой микровэн: эти автомобили сделали в СССР

Ранее стало известно, что диски для Атома будет поставлять красноярская компания Skad – теперь же есть подробности и по шинам. Как уточняют в пресс-службе, отечественный электромобиль получит шины с технологией Elect, специально разработанные компанией Pirelli. В основе модели – модифицированная Cinturato P7, прошедшая сертификацию по европейским стандартам ЕК ООН (E22).

На ранних снимках можно встретить Атом на шинах Hankook, но последние фото — все с Pirelli Cinturato P7
На ранних снимках можно встретить Атом на шинах Hankook, но последние фото — все с Pirelli Cinturato P7
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Сообщается также, что производство этих шин организовано на российском заводе Pirelli в городе Киров.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Размер шины составляет 215/55 R17. Индекс нагрузки – 98, то есть до 750 кг на одно колесо. Индекс скорости – V, что означает допуск к эксплуатации на скоростях до 240 км/ч. Вес одной шины составляет около 10 кг с допуском ±3%. Модель учитывает ключевые особенности электромобилей: у нее сниженное сопротивление качению, усиленное сцепление (под высокий момент) и «особая конструкция», обеспечивающая комфорт. Старт производства Атома ожидается до конца текущего года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  АТОМ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Данил Киселев/ТАСС
Количество просмотров 14
27.10.2025 
Фото:Данил Киселев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0