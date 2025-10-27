#
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
Импорт грузовиков в Россию рухнул на 92%
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился

Импорт грузовиков в Россию рухнул на 92%

Российский рынок грузового автотранспорта демонстрирует значительное снижение импорта. В течение первых девяти месяцев 2025 года объем ввоза тяжелых грузовиков (массой свыше 16 тонн) сократился на 92% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такие данные предоставляет газета «Известия», ссылаясь на информацию аналитического агентства «Автостат».

С января по сентябрь 2025 года в Россию поступило всего 4759 грузовиков, что является наименьшим объемом за последние пять лет. Для сравнения, в рекордный 2023 год в страну было ввезено более 108,8 тысячи автомобилей. Даже в трудный 2022 год, после выхода европейских производителей, импорт превышал 36 тысяч машин.

Сокращение затронуло почти все китайские марки, которые занимают ведущие позиции на российском рынке. Например, импорт FAW уменьшился на 93%, Sitrak – на 92%, Howo – на 87%, а Sany – на 43%. Наибольшее снижение наблюдается в сегментах седельных тягачей (-95%) и самосвалов (-96%).

Эксперты связывают резкий спад импорта с переполнением складов у дилеров, что было вызвано активным ввозом грузовиков в последние два года, а также с уменьшением спроса на фоне экономической неопределенности.

«После двух лет интенсивного импорта большого количества тяжелых грузовиков наступила пауза», – отмечает Сергей Целиков, генеральный директор «Автостата».

По мнению аналитиков, ситуация в ближайшее время вряд ли существенно изменится, и импорт грузовиков в Россию останется на низком уровне.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
27.10.2025 
Фото:freepik / freepik
