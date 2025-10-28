В МВД разъяснили правила замены автомобильных номеров с триколором

МВД: автомобилисты, получившие автономера до изменений, не обязаны их менять

В Министерстве внутренних дел России разъяснили, нужно ли менять автомобильные номера, на которых отсутствует изображение российского триколора.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, автомобилисты, получившие государственные регистрационные знаки до вступления в силу новых правил, не обязаны их заменять.

Изменения в ГОСТ, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, обязывают иметь изображение флага России на номерных знаках со световозвращающим покрытием. Однако в законодательстве не предусмотрено требование о замене выданных ранее номеров, соответствующих старой редакции стандарта.

При этом регистрационные подразделения Госавтоинспекции уже сейчас выдают знаки в строгом соответствии с действующим стандартом, который включает обязательное наличие флага РФ. В МВД также напомнили, что за управление автомобилем с нестандартными номерными знаками предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей (для полученных с 1 января 2025 года).

Поводом для разъяснений стало обращение председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, который предложил ввести единый стандарт номерных знаков и установить переходный период для их приведения в соответствие.