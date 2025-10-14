#
В России могут обязать заменить госномера без триколора

Глава СПЧ Фадеев призвал запретить автономера без российского триколора

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к МВД России с просьбой обратить внимание на использование государственных номеров, не имеющих российского триколора. Он отметил, что существуют случаи сознательного изготовления дубликатов государственных регистрационных знаков без триколора.

«30 лет назад такие номера выдавались сотрудникам полиции и спецслужб, но это уже в прошлом. ГОСТ того времени остался. Чтобы остановить эту практику, нужно установить единый стандарт для регистрационных знаков и дать срок на их приведение в порядок, например, в течение года», – прокомментировал Фадеев.

При этом не идет речь о запрете квадратных госзнаков, которые используют владельцы японских и американских автомобилей.

Действующий ГОСТ 1993 года позволяет изготавливать номера как с триколором, так и без него, но с рельефными буквами RUS в области кода региона. Поправка в ГОСТ, которая вступила в силу с 1 января 2025 года, требует обязательного наличия триколора на регистрационных знаках, но не имеет обратной силы. Инициатором этой поправки выступил депутат Александр Хинштейн

Первоначально такие номера выдавались ГАИ, в настоящее время их можно заказать у специализированных предприятий по изготовлению номерных знаков. Обычно такие госзнаки применяются россиянами, выезжающими за границу и опасающимися вандалов.

Штраф за нарушение ГОСТ составляет 500 рублей. Депутат Александр Хинштейн отметил, что новая норма не будет действовать задним числом.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  СПЧ
