#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые доступные в РФ кроссоверы с классическим автоматом
Стало известно, какие машины покупают сами жители Китая

Эксперт Целиков назвал самые популярные автомобили в Китае

Продажи автомобилей в Китае в марте показали уверенный рост, по данным аналитического агентства « Автостат». По словам его главы Сергея Целикова, общая доля всех брендов на внутреннем рынке за первый весенний месяц достигла 61,8%, что на 0,8 процентного пункта выше результата марта прошлого года.

Безоговорочным лидером среди марок остаётся BYD, контролирующая 12% рынка. За ней с заметным отрывом следуют Geely Auto (10,4%) и Changan Auto (6,8%). Четвёртое место занимает совместное предприятие FAW-Volkswagen с долей в 6,5%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Вторую половину первой десятки формируют бренды с близкими показателями. У Chery Automobile и SAIC-Volkswagen по 4,2%, у GAC-Toyota – 4%. Замыкают топ-10 FAW-Toyota (3,6%), Tesla (3,4%) и SAIC-GM-Wuling Automobile (3,15%).

Рейтинг самых продаваемых моделей

Список самых популярных моделей в марте возглавил гибридный кроссовер BYD Song, разошедшийся тиражом почти в 67 тысяч штук. Второе место, что ожидаемо, занял электрокар Tesla Model Y с результатом 55 856 единиц. На третьей строчке оказался Geely Xingyuan (40 613 шт.), а следом идут Chery Tansuo 06 (36 583 шт.) и компактный BYD Seagull (30 636 шт.).

Шестое и седьмое места достались Tesla Model 29 814) и седану Nissan Sylphy (27 514). Восьмую и девятую позиции заняли Chery Tiggo 7 (26 895) и ещё одна электрическая модель от BYD – Dolphin (25 770).

Распределение по происхождению и типу двигателя

Любопытно, что в топе моделей китайские производители представлены шестью автомобилями, а зарубежные – всего тремя, причём Tesla фигурирует в списке дважды. Если же смотреть на тип силовой установки, картина получается пёстрой. Среди бестселлеров три машины с ДВС (Chery Tansuo 06, Nissan Sylphy, Chery Tiggo 7), один гибрид (BYD Song) и целых четыре чистых электромобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 9
20.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0