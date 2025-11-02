Спрос на б/у машины за 1,5-3 млн рублей заметно вырос: эти авто особо популярны

«Авито»: спрос на авто за 1,5-3 млн рублей у проверенных дилеров вырос на 37,3%

Аналитики «Авито Авто» провели исследование спроса и предложения на подержанные автомобили стоимостью от 1,5 до 3 миллионов рублей в категории «Селект». В третьем квартале текущего года спрос на такие машины увеличился на 37,3% по сравнению с началом года.

Наиболее популярными марками в этом ценовом диапазоне оказались Toyota, Mitsubishi, Mazda, Mercedes-Benz и Skoda. В топ самых востребованных моделей вошли Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Camry, Volkswagen Touareg и BMW 5-й серии.

Наибольшее увеличение спроса с начала 2025 года наблюдается у брендов Geely (+69,6%), Renault (+54%), Chery (+46,9%), Skoda (+44,2%) и Hyundai (+39,6%). Кроме того, заметно возрос интерес к авто Toyota (+38,7%), Mercedes-Benz (+36,8%), BMW (+36,5%), Nissan (+36%) и Haval (+34,6%).

Среди моделей наибольшим ростом популярности отличаются Haval F7x (+91,8%), Kia Sorento (+69,6%), Chery Tiggo 7 Pro Max (+68,3%), Hyundai Santa Fe (+65,7%), а также Haval Jolion (+62,9%). Также возросли продажи Nissan Qashqai (+58,4%), Kia K5 (+55,1%), Skoda Octavia (+50,1%), Geely Coolray (+48%) и Kia Sportage (+46,1%).

С начала года количество объявлений о продаже автомобилей в ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей на платформе увеличилось на 15,4%. Этот рост, наряду с увеличением спроса, свидетельствует о растущей популярности данного сервиса как среди покупателей, так и продавцов, отмечают эксперты.

По количеству предложений в третьем квартале текущего года лидером стала Kia, на долю которой пришлось 14,1% всех объявлений в этом сегменте. Далее идут Hyundai (8,9%), Toyota (6,7%), а также Volkswagen и Haval (по 5,7% каждая). В числе самых популярных моделей фигурируют Hyundai Creta (3,2%), Kia Sportage (3%), Volkswagen Tiguan (2,9%), а также Toyota Camry (2,9%) и RAV4 (2,1%).

Кроме того, с начала года заметно возросло количество объявлений о продаже автомобилей от таких марок, как Mercedes-Benz (+21,6%), BMW (+20,7%), Geely (+17,7%), Kia (+16,9%) и Hyundai (+15,4%). Лидерами по динамике продаж среди моделей стали Kia Sorento (+29,7%), Volkswagen Tiguan (+28,1%), Kia K5 (+27,6%), Kia Cerato (+20,7%) и Mazda CX-5 (+20,2%).

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.