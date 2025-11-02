#
Что водители чаще всего забывают сделать с машиной перед зимой

Эксперт Родионов перечислил частые ошибки водителей перед холодами

Перед наступлением холодов и окончательным переходом в зимний период рекомендуется осуществить несколько простых действий с автомобилем, чтобы он смог без проблем пережить зимние морозы. О том, что именно нужно сделать автовладельцам, рассказал Никита Родионов, технический директор сети автосервисов Fit Service.

Первое, что часто забывают автомобилисты, – это проверить качество и уровень охлаждающей жидкости. По словам эксперта, это желательно сделать до первых заморозков, так как свойства антифриза могут ухудшаться, что в будущем способно привести к поломке радиатора, помпы и термостата.

Второй распространенной ошибкой является отсутствие проверки состояния аккумулятора и генератора. Это особенно важно для автомобилей со системами «Старт/Стоп» или электроприводом, где просадка напряжения может привести к сбоям в работе электросистем и блокировке запуска двигателя.

Комментарий эксперта

Никита Родионов, технический директор сети автосервисов Fit Service:

В первую очередь, в зимнее время пусковой ток снижается на 20-30%. Во-вторых, если аккумулятор не обслуживается, он может разрядиться за одну холодную ночь.

Следующим пунктом является проверка уплотнителей дверей и замков. Часто примерзание происходит в период резкого похолодания после дождей, когда влага скапливается и замерзает. Поэтому заранее стоит обработать резиновые элементы силиконовой смазкой.

Третий важный момент – это уровень и качество тормозной жидкости. По словам Родионова, влага, попадающая в систему в течение лета и осени, может привести к коррозии и снижению эффективности торможения.

Кроме того, автовладельцы часто забывают очищать дренажные отверстия кузова от листьев и грязи, а также пренебрегают заменой салонного и воздушного фильтров, что может привести к запотеванию стекол и ухудшению обогрева салона.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
02.11.2025 
Фото:freepik / freepik
