Представлена гибридная версия Mercedes-Benz S-Class: в чем ее особенности?

Mercedes-Benz S-Class PHEV в комплектации S 450 e L оценили в 194 тыс. долларов

Mercedes-Benz представил модель S-Class PHEV 2026 года, которая будет доступна в единственной комплектации – S 450 e L. Цена составляет 194 тысячи долларов в Китае.

Mercedes-Benz S-Class PHEV
Mercedes-Benz S-Class PHEV

Внешний вид и интерьер нового автомобиля идентичны модели 2025 года, с единственным отличием – логотипом на задней части.

Стандартное оборудование включает электрический привод дверей, светодиодные фары с геометрическим рисунком, датчик открывания багажника, электрические солнцезащитные козырьки на задних дверях и систему объемного звучания Burmester 3D.

Интерьер Mercedes-Benz S-Class PHEV
Интерьер Mercedes-Benz S-Class PHEV
Под капотом Mercedes-Benz S-Class PHEV 2026 года находится подключаемая гибридная система, состоящая из рядного шестициллиндрового двигателя объемом 3,0 литра и заднего электродвигателя, общей мощностью 300 кВт и крутящим моментом 650 Н·м.

Автомобиль использует трёхкомпонентную литий-ионную батарею ёмкостью 28,71 кВт·ч, что позволяет ему проехать 108 километров на электротяге по циклу WLTC. Трансмиссия – девятиступенчатый автомат.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
02.11.2025 
Фото:ITHome
