На АВТОВАЗе прокомментировали исчезновение Largus Cross с базовым мотором

А именно – данные о кросс-универсале Largus Cross с базовым восьмиклапанным мотором 90 л.с. более не отображаются. Источник, обративший внимание на эту ситуацию, отмечает, что для заказа доступен только Largus Cross с 16-клапанным двигателем на 106 л.с. и в единственной комплектации.

АВТОВАЗ уже дал официальный ответ: исчезновение версии с базовым мотором с сайта не является однозначным свидетельством окончания производства оной.

«Это пример гибкости нашего производства, которое оперативно реагирует на текущий рыночный спрос. Мы перераспределили производственные объемы в пользу наиболее популярных у клиентов версий. Это не означает прекращение выпуска Lada Largus Cross с двигателем 90 л.с. В зависимости от спроса, производство данной модификации может быть возобновлено. Также автомобили в данной версии доступны на стоках у дилеров», – сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.
Сейчас семейство Largus доступно в версиях фургон (цена - от 1 670 000 рублей), обычный 5-местный универсал (от 1 660 000 рублей) и такой же кросс-универсал (от 2 020 000 рублей), а доплата за 7-местные версии составляет 50 тысяч рублей.

Источник:  Российская газета
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
29.10.2025 
