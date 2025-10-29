20 тысяч рублей за инфу о пьяном водителе — это много или мало?

За информацию о пьяных за рулем регионы предлагают от 2,5 тыс. до 20 тыс. рублей

Практика финансового поощрения граждан за сообщения о нетрезвых водителях уже распространилась как минимум на 13 регионов России. При этом суммы вознаграждений сильно разнятся, достигая максимума в 20 тыс. рублей.

Такую значительную премию готовы выплатить жителям Амурской области, что делает этот регион лидером в борьбе с опасными правонарушителями на дорогах.

Разброс сумм велик: от скромных 2,5 тыс. рублей в Туве до солидных 15 тысяч, которые начали выплачивать в Вологодской области с 20 сентября 2025 года (ранее было 10 тыс. рублей).

Наиболее распространенный размер вознаграждения составляет 5 тыс. рублей, именно столько предлагают в Пермском крае, Нижегородской области, Бурятии и ряде других регионов.

При этом в некоторых областях, как, например, в Брянской, сумма может увеличиться, если дело на пьяного водителя перейдет в уголовную плоскость.

Власти идут на постепенное увеличение выплат, начиная с более скромных сумм, как это было в Амурской и Вологодской областях (от 5-7 тыс. рублей). Для получения денег заявителю обычно необходимо в течение 90 дней лично обратиться в профильное ведомство с заявлением, которое рассматривается за несколько рабочих дней, а в Вологодской области для анонимных обращений даже создали специальный чат-бот.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Официальной информации о количестве произведенных выплат нет. Но за 20 тысяч рублей добропорядочные граждане уже могут подсуетиться – и установить вечерние пикеты у баров и ресторанов. Главное – чтобы инициативу не захватили городские сумасшедшие в своем желании видеть в каждом потенциального преступника (и повод подзаработать).

Кто-то называет подобную систему информированием, кто-то – доносами на водителей. Истина где-то посередине.

Нет ничего плохого в том, что общими усилиями мы остановим пьяного за рулем. Но меня слегка пугает тенденция делегирования гражданам части репрессивных функций – или, если помягче, дисциплинарных.

Через какое-то время – гораздо быстрее, чем в загнивающей Европе – мы начнем сами же штрафовать пешеходов по Face ID за переход улицы в неположенном месте. Это тоже правильно. Потом дело дойдет до зайцев в автобусах и до тех, кто неплотно закрывает дверь в подъезде. И это тоже правильно. Главное – вовремя остановиться.