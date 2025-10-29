#
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
Интерьер Tenet T7
В продажу вышел новый полноприводный кроссовер российской сборки
В КНР отказались поддерживать владельцев электрокаров
В КНР отказались поддерживать владельцев электрокаров
С этими машинами владельцы расстаются реже всего

«Автостат»: Kia Sportage лидирует среди б/у авто, которые продают реже всех

В России автовладельцы не спешат продавать свои автомобили, возраст которых составляет от трех до семи лет.

Kia Sportage
Kia Sportage

Об этом сообщил Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат», на форуме автомобильного бизнеса CarXL.

Согласно данным «Автостата», 93% SUV в возрасте от трех до семи лет не меняли своих владельцев. Наиболее популярные модели среди них – кроссоверы Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Ситуация аналогична и в массовом сегменте: 91% автомобилей этого возраста также не выставлялись на продажу на вторичном рынке. Среди них выделяются Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Доля премиальных SUV, которые были куплены три-семь лет назад и остаются у своих владельцев, немного ниже – 84%.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos |фирмы-производители
29.10.2025 
Фото:Depositphotos |фирмы-производители
