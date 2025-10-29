С этими машинами владельцы расстаются реже всего
В России автовладельцы не спешат продавать свои автомобили, возраст которых составляет от трех до семи лет.
Об этом сообщил Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат», на форуме автомобильного бизнеса CarXL.
Согласно данным «Автостата», 93% SUV в возрасте от трех до семи лет не меняли своих владельцев. Наиболее популярные модели среди них – кроссоверы Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.
Ситуация аналогична и в массовом сегменте: 91% автомобилей этого возраста также не выставлялись на продажу на вторичном рынке. Среди них выделяются Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris.
Доля премиальных SUV, которые были куплены три-семь лет назад и остаются у своих владельцев, немного ниже – 84%.
