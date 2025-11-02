#
«Немцы» рулят: названы самые популярные автомобили дороже 7 млн рублей

«Параллельные» дорогие «китайцы» перестали ввозиться в Россию

Китайские премиум-бренды почти полностью исчезли с рынка автомобилей, которые поставляются в Россию по параллельному импорту. Их доля среди машин стоимостью от 7 миллионов рублей снизилась с 23% до 2% с января по сентябрь 2025 года, по информации пресс-службы «Авто.ру».

Tank 700
Tank 700

«Объем поставок новых автомобилей в этом ценовом сегменте по параллельному импорту уменьшился на 40% и остается стабильным только среди официально представленных на российском рынке брендов. Для последних большинство предложений составляют китайские производители, тогда как в параллельном импорте их доля упала до 2%», – сообщают в «Авто.ру».
По словам экспертов, авторынок новых автомобилей в России в этом году испытывает серьезные сложности. Согласно статистике, в первом полугодии общий объем предложения упал на 37%, но с июня по сентябрь начался медленный рост, составивший 7%.

Изменения наблюдаются и в других ценовых сегментах. Например, доля новых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей снизилась с 36% в январе до 31,7% в мае, после чего увеличилась до 35% в сентябре. При этом доля моделей дороже 7 миллионов рублей оставалась на уровне 7% в течение всего периода.

Mercedes-AMG G-Class
Mercedes-AMG G-Class

Если в прошлом году наибольший интерес у пользователей «Авто.ру» вызывали китайские электрические модели, такие как Zeekr 001, LiXiang L9 и Voyah Dream, то в 2025 году на первом месте находятся такие автомобили, как Mercedes-AMG G-Class, Range Rover и Tank 500. Доля немецких моделей на этом рынке увеличилась с 38% до 51% с начала года.

Среди самых популярных автомобилей дороже 7 миллионов рублей оказались:

  • Mercedes-AMG G-Class (средняя стоимость 34,7 млн рублей);
  • Range Rover (30,1 млн рублей);
  • Tank 500 (7,57 млн рублей);
  • Mercedes-Benz GLS (19,5 млн рублей);
  • Porsche Cayenne (22,6 млн рублей);
  • Tank 700 (10,8 млн рублей);
  • BMW X5 (16,9 млн рублей);
  • Lixiang L7 (7,7 млн рублей);
  • Mercedes-Benz V-Class (17,9 млн рублей);
  • Toyota Land Cruiser Prado (11,5 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

0