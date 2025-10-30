Преступный «сервис» похищал машины с заказанных автовозов
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной группы, которая под видом легальных перевозчиков обманывала автовладельцев.
Мошенники создавали фиктивные фирмы, принимали заказы на транспортировку автомобилей, а затем попросту похищали их прямо с автовозов, чтобы выгодно перепродать. Четверо участников схемы были задержаны полицией с поличным во время разгрузки угнанных машин.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, криминальную схему организовали двое злоумышленников, которые в настоящее время уже отбывают наказание в колонии.
Используя сообщников на свободе, они создали видимость законного бизнеса по грузоперевозкам. Через специально созданный интернет-сайт мошенники привлекали клиентов, нуждавшихся в перевозке своих транспортных средств. По пути следования автовоз останавливался, и автомобили клиентов попросту сгружали, а после распродавали по заниженной стоимости.
Очередное преступление оказалось для злоумышленников последним. В сентябре сотрудники полиции выяснили, что группа планирует похитить восемь дорогостоящих автомобилей на территории Новосибирской области.
Предотвращенный ущерб оценивается более чем в 25 миллионов рублей. Четверых фигурантов задержали непосредственно в момент разгрузки машин при содействии сотрудников Росгвардии.
В ходе обысков по месту жительства соучастников были изъяты радиостанции, банковские и SIM-карты, смартфоны, деньги, а также договоры купли-продажи. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, двое задержанных арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.
- «За рулем» можно читать и в MAX