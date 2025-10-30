#
>
30 октября
Эти ошибки мы совершаем зимой, и это заставляет нас платить за ремонт

Простые привычки водителей зимой превращаются в скрытых врагов для автомобиля

Зима – настоящее испытание и для водителей, и для их машин. Мороз и снег выявляют слабые места, а мелкие оплошности оборачиваются серьезными поломками, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Одна из самых частых картин зимой – автомобили с поднятыми дворниками. Многие уверены, что так они защищают резину. Однако пружина, отвечающая за прижим щетки, от постоянного растяжения теряет упругость, и через пару сезонов дворники начинают оставлять разводы. К тому же в механизм может набиться снег, который замерзнет, и утром вы просто не сможете опустить щетку, не отбив лед. Гораздо безопаснее оставлять дворники в привычном положении.

На сильном морозе непрогретый автомобиль становится очень хрупким. Резкие повороты руля или наезды на кочки могут привести к трещинам в стекле и даже повреждениям кузова. Недолгий прогрев (достаточно 5-7 минут) и плавное начало движения без лишней спешки – залог сохранности всех систем.

Отдельная история – прогрев коробки передач, особенно автоматической. Пока машина стоит на «паркинге», масло в АКП остается холодным.

Достаточно после прогрева двигателя нажать на тормоз и перевести селектор в режим Drive и постоять всего минуту. Это создаст давление в системе, слегка подогреет масло и убережет трансмиссию от износа, избавив от рывков при движении.

И наконец, оставленная на ночь в сугробе машина может утром преподнести сюрприз в виде сильной вибрации на руле. Все дело в снеге, который набился в колесные диски, замерз и нарушил балансировку.

Решение простое – перед поездкой очистить внутреннюю часть колес щеткой. Если вибрация уже появилась – заезжайте на мойку или в теплый паркинг, где снег растает.

30.10.2025 
