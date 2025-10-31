Шины способны сэкономить топливо или опустошить ваш бак

Эксперты: правильный выбор покрышек сбережет тысячи рублей на каждой заправке

Рост цен на топливо заставляет искать любые способы экономии, и один из самых действенных буквально у нас под колесами.

Оказывается, грамотно подобранная зимняя резина может сокращать аппетит вашего автомобиля на 1–2 литра на каждые 100 километров, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Когда автомобиль движется, шина постоянно деформируется. Чем больше усилий уходит на эту деформацию, тем больше топлива сжигает мотор. Здесь самое важное – давление в колёсах. Недокачанная шина сильнее прогибается, увеличивая площадь контакта с асфальтом и заставляя двигатель работать интенсивнее.

Слишком высокое давление, хоть и снижает расход, ухудшает сцепление с дорогой и комфорт.

Специалисты советуют придерживаться норм производителя, а перед дальней дорогой можно слегка, на 0.1–0.2 атмосферы, повысить давление, но не переусердствовать.

На расход топлива напрямую влияет и ширина покрышки. Многие водители ставят широкие колеса ради солидного вида, не зная, что это может добавлять до 2 литров расхода на каждую сотню километров. Узкая шина легче и создает меньшее сопротивление. Однако здесь важен баланс: для тяжелого кроссовера слишком узкая резина может ухудшить устойчивость и безопасность.

Современные технологии предлагают решение – энергосберегающие шины со специальным составом резины. Они маркируются значками Eco или Fuel Saver и обладают повышенной жесткостью, что снижает трение. Правда, в сильные морозы такие покрышки могут терять часть своих сцепных свойств. Рисунок протектора тоже играет роль: агрессивные «зубастые» узоры для бездорожья создают большее сопротивление, в то время как гладкий асимметричный или направленный рисунок помогает экономить топливо на трассе.

На загородном шоссе выгоднее колеса большего диаметра, так как они совершают меньше оборотов на одном и том же расстоянии. А вот в городе, с его постоянными разгонами и остановками, меньший диаметр позволит мотору тратить меньше сил на раскручивание массивного колеса.

