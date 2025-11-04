#
5 ноября
5 ноября
5 ноября
Японцы показали крутой маленький родстер: задний привод и ДВС!

В Токио представили родстер Daihatsu K-Open с кузовом длиной 3,4 м

Входящий в структуру Toyota бренд Daihatsu, отвечающий за разработку компактных моделей, представил на Токийском автосалоне концепт K-Open.

Машинке прочат роль нового поколения Daihatsu Copen, причем дизайном новинка явно отсылается к культовому родстеру первого поколения, а не к довольно спорному второму. Преемник подоспел вовремя: текущую генерацию завершат выпускать уже в 2026-м. Судя по всему, отличий от всех прежних Copen у новой машины довольно много: например, о концепте известно, что привод у него задний (!), тогда как у серийных машин – передний.

Под нож пустили и последние тенденции мира компакт-каров – обязательно делать маленькую лупоглазую машинку электрической.

Под капотом K-Open – ДВС, но пока неясно, в связке с электромотором или «по хардкору». В любом случае, его объем не превысит 660 куб.см, ведь официально K-Open (или будущий Copen) – это кей-кар. Габариты соответствующие: 3395 × 1475 × 1230 мм... В России такое представить сложно, но в Японии открытая машинка чуть длиннее Оки наверняка будет признана зуммерами стопроцентной имбой.

Источник:  Сотый, до полного!
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 52
04.11.2025 
