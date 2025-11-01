Легендарный армейский внедорожник 212 превратился в бренд

В РФ скоро дебютирует топ-версия китайского внедорожника 212 – Gaodi

Дубай (ОАЭ) стал отправной точкой для глобального старта легендарного китайского бренда 212.

На международной презентации «Охвати мир, погрузись в приключения» компания объявила о начале пути на мировую арену, представив новую философию и стратегию, ориентированную на водителей по всему миру.

История 212, начавшаяся еще в 1965 году, вступает в новую эру. Армейский внедорожник Beijing 212 стал символом эпохи и одним из первых массовых автомобилей в КНР. На протяжении десятилетий он ассоциировался с надежностью, простотой и духом бездорожья.

Теперь из единственной модели создали полноценный бренд, стартом для которого послужил современный внедорожник 212 T01.

212 T01

Российский рынок является одним из приоритетных для 212, и для наших автолюбителей готовится особое событие. Уже в ближайшее время в стране дебютирует топ-версия автомобиля под названием Гаоди.

А вслед за ней, к 2026 году, российские поклонники бездорожья смогут оценить целую россыпь новинок, включая пикап, трехдверный SUV и флагманскую модель, которая станет «старшим братом» для 212 T01.

В России у бренда уже есть официальные дилеры – «Матологистикс Плюс», «Дилер Азия Авто», Алидао и Альфа-снаб – они представляют его в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке.

Справка

Владеет и управляет брендом 212 компания BAW (Beijing Automotive Works Co., Ltd.). BAW, в свою очередь, контролируется государственным промышленным конгломератом Weichai Group, который является его мажоритарным акционером.

