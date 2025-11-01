#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайские бренды заняли более половины дилерских сетей по всей России
5 ноября
Китайские бренды заняли более половины дилерских сетей по всей России
«Автостат»: более 60% дилерских контрактов в РФ...
ПАЗ-Турист, 1969 г.
5 ноября
Автобусы СССР – какие шли в серию, а какие остались экспериментальными
«За рулем» вспомним 14 необычных автобусов : от...
Интерьер Hyundai Santa Fe
5 ноября
Надежный семейный кроссовер Hyundai снова можно купить в России: известна цена
Новые Hyundai Santa Fe доступны на российском...

Легендарный армейский внедорожник 212 превратился в бренд

В РФ скоро дебютирует топ-версия китайского внедорожника 212 – Gaodi

Дубай (ОАЭ) стал отправной точкой для глобального старта легендарного китайского бренда 212.

Рекомендуем
Планируете поездку с прицепом? Вот что нужно знать

На международной презентации «Охвати мир, погрузись в приключения» компания объявила о начале пути на мировую арену, представив новую философию и стратегию, ориентированную на водителей по всему миру.

История 212, начавшаяся еще в 1965 году, вступает в новую эру. Армейский внедорожник Beijing 212 стал символом эпохи и одним из первых массовых автомобилей в КНР. На протяжении десятилетий он ассоциировался с надежностью, простотой и духом бездорожья.

Теперь из единственной модели создали полноценный бренд, стартом для которого послужил современный внедорожник 212 T01.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
212 T01
212 T01

Российский рынок является одним из приоритетных для 212, и для наших автолюбителей готовится особое событие. Уже в ближайшее время в стране дебютирует топ-версия автомобиля под названием Гаоди.

А вслед за ней, к 2026 году, российские поклонники бездорожья смогут оценить целую россыпь новинок, включая пикап, трехдверный SUV и флагманскую модель, которая станет «старшим братом» для 212 T01.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В России у бренда уже есть официальные дилеры – «Матологистикс Плюс», «Дилер Азия Авто», Алидао и Альфа-снаб – они представляют его в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке.

Справка

Владеет и управляет брендом 212 компания BAW (Beijing Automotive Works Co., Ltd.). BAW, в свою очередь, контролируется государственным промышленным конгломератом Weichai Group, который является его мажоритарным акционером.

212 T01
212 T01
212 T01
212 T01
212 T01
212 T01
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 26896
01.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAW 212 T01

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв