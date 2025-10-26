Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
«Кайхэ Автомобильная Группа» вновь приступила к процессу получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника BAW 212 для российского рынка.
Как сообщает портал «Китайские автомобили», производитель уже получил несколько сертификатов соответствия, необходимых для осуществления ОТТС и последующего выхода автомобиля в массовую продажу.
Ранее, в первой половине 2025 года, были предприняты попытки сертифицировать автомобили BAW, включая внедорожник 212 и компактвэн MPV, однако проект тогда не был завершён. В настоящее время процесс сертификации запущен заново.
Стоит отметить, что внедорожник BAW 212 уже доступен на российском рынке, и совсем недавно BAW Россия заявила о снижении цен на данный рамный внедорожник, который уже завоевал популярность и стал известен как «китайский УАЗ».
