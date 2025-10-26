#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
26 октября
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
Автоюрист Воропаев рассказал, как оспорить...
Интерьер BAW 212
26 октября
Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
«Кайхэ Автомобильная Группа» начала процесс...
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
26 октября
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
Когогин: в 2025 году КАМАЗ рассчитывает продать...

Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России

«Кайхэ Автомобильная Группа» начала процесс получения ОТТС на BAW 212

«Кайхэ Автомобильная Группа» вновь приступила к процессу получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника BAW 212 для российского рынка.

BAW 212
BAW 212

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Как сообщает портал «Китайские автомобили», производитель уже получил несколько сертификатов соответствия, необходимых для осуществления ОТТС и последующего выхода автомобиля в массовую продажу.

Ранее, в первой половине 2025 года, были предприняты попытки сертифицировать автомобили BAW, включая внедорожник 212 и компактвэн MPV, однако проект тогда не был завершён. В настоящее время процесс сертификации запущен заново.

Интерьер BAW 212
Интерьер BAW 212

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Стоит отметить, что внедорожник BAW 212 уже доступен на российском рынке, и совсем недавно BAW Россия заявила о снижении цен на данный рамный внедорожник, который уже завоевал популярность и стал известен как «китайский УАЗ».

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 12
26.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAW 212 T01

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв