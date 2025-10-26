Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России

«Кайхэ Автомобильная Группа» начала процесс получения ОТТС на BAW 212

«Кайхэ Автомобильная Группа» вновь приступила к процессу получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника BAW 212 для российского рынка.

BAW 212

Как сообщает портал «Китайские автомобили», производитель уже получил несколько сертификатов соответствия, необходимых для осуществления ОТТС и последующего выхода автомобиля в массовую продажу.

Ранее, в первой половине 2025 года, были предприняты попытки сертифицировать автомобили BAW, включая внедорожник 212 и компактвэн MPV, однако проект тогда не был завершён. В настоящее время процесс сертификации запущен заново.

Интерьер BAW 212

Стоит отметить, что внедорожник BAW 212 уже доступен на российском рынке, и совсем недавно BAW Россия заявила о снижении цен на данный рамный внедорожник, который уже завоевал популярность и стал известен как «китайский УАЗ».