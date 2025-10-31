Когда пора менять шины на зимние: названы нужные условия
Перейти с летних шин на зимние рекомендуется при первом снегопаде, образовании наледи или снижении средней температуры воздуха до 5 градусов тепла, как сообщил доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Сергей Калачев. Он также напомнил, что в период с декабря по февраль передвижение без зимней резины запрещено.
Комментарий эксперта
Сергей Калачев, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова:
– Рекомендуется устанавливать зимние шины раньше официального наступления зимы, в зависимости от погодных условий в разных регионах. Например, это следует делать при снегопадах, резком похолодании и образовании наледи на дорогах, либо при достижении средней температуры около плюс 5 градусов.
Эксперт подчеркнул, что зимние шины играют важную роль в обеспечении безопасности вождения в зимний период. Он добавил, что требование о замене шин закреплено в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
При этом зимние шины должны устанавливаться на все колеса автомобиля, так как одновременное использование летних и зимних шин запрещено. Также Калачев уточнил, что летом нельзя использовать зимние шины с шипами для противоскольжения.
За использование неподходящих шин или одновременное наличие летних и зимних на одной машине предусмотрен штраф в размере 500 рублей, что прописано в статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Несмотря на то, что формально водители могут менять шины с 1 марта на летние и с 1 декабря на зимние, эксперты советуют ориентироваться на погодные условия.
Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.