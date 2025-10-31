#
31 октября
31 октября
31 октября
Производитель премиальных авто уточнил планы по производству в России

Компания Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в РФ

Компания Hongqi на данный момент не имеет намерений запустить производство автомобилей в России, сообщил исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев.

«Планов производства у Hongqi нет. Но без решения по локализации любой автомобильный бренд становится неконкурентоспособным на фоне дальнейшего роста утильсбора. Поэтому важно иметь решение по этому вопросу. Это вопрос времени», – отметил он.

В настоящее время в модельный ряд Hongqi в России входят несколько моделей: кроссоверы HS3, HS5 и HS7, седан H5, лифтбек H6, флагманский седан H9, минивэн HQ9 и крупный электрический кроссовер E-HS9.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Известия
Фото:Wikimedia
31.10.2025 
