Производитель премиальных авто уточнил планы по производству в России
Компания Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в РФ
Компания Hongqi на данный момент не имеет намерений запустить производство автомобилей в России, сообщил исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев.
«Планов производства у Hongqi нет. Но без решения по локализации любой автомобильный бренд становится неконкурентоспособным на фоне дальнейшего роста утильсбора. Поэтому важно иметь решение по этому вопросу. Это вопрос времени», – отметил он.
В настоящее время в модельный ряд Hongqi в России входят несколько моделей: кроссоверы HS3, HS5 и HS7, седан H5, лифтбек H6, флагманский седан H9, минивэн HQ9 и крупный электрический кроссовер E-HS9.
Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.
Источник: Известия
Фото:Wikimedia
31.10.2025
Фото:Wikimedia
