Машины-аутсайдеры: от них избавляются через год

Журнал iSeeCars перечислил 10 авто, от которых владельцы избавляются спустя год

Специалисты американского агентства iSeeCars составили список люксовых автомобилей, которые их владельцы продают в течение первого года после приобретения.

Land Rover Discovery Sport

На первом месте находятся модели Land Rover Discovery Sport, так как 29,8% этих автомобилей находятся на вторичном рынке спустя лишь 12 месяцев.

На втором месте располагается Porsche Macan, за ним следуют Mercedes-Benz GLB, CLA и GLA. В этот список попали также Land Rover Evoque, Discovery, Mercedes-Benz C-Class, BMW 5-Series и Jaguar F-Pace.

Porsche Macan

