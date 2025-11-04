Машины-аутсайдеры: от них избавляются через год
Специалисты американского агентства iSeeCars составили список люксовых автомобилей, которые их владельцы продают в течение первого года после приобретения.
На первом месте находятся модели Land Rover Discovery Sport, так как 29,8% этих автомобилей находятся на вторичном рынке спустя лишь 12 месяцев.
На втором месте располагается Porsche Macan, за ним следуют Mercedes-Benz GLB, CLA и GLA. В этот список попали также Land Rover Evoque, Discovery, Mercedes-Benz C-Class, BMW 5-Series и Jaguar F-Pace.
