12 ноября
12 ноября
12 ноября
Машины-аутсайдеры: от них избавляются через год

Журнал iSeeCars перечислил 10 авто, от которых владельцы избавляются спустя год

Специалисты американского агентства iSeeCars составили список люксовых автомобилей, которые их владельцы продают в течение первого года после приобретения.

Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport

На первом месте находятся модели Land Rover Discovery Sport, так как 29,8% этих автомобилей находятся на вторичном рынке спустя лишь 12 месяцев.

На втором месте располагается Porsche Macan, за ним следуют Mercedes-Benz GLB, CLA и GLA. В этот список попали также Land Rover Evoque, Discovery, Mercedes-Benz C-Class, BMW 5-Series и Jaguar F-Pace.

Porsche Macan
Porsche Macan

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

Источник:  iSeeCars
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Количество просмотров 11278
04.11.2025 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
0