Вы удивитесь: на сколько машины подорожали с 2021 года
За последние пять лет стоимость автомобилей в России увеличилась почти вдвое. Об этом сообщает Сергей Целиков, директор «Автостата», в своем Telegram-канале.
В начале 2021 года средняя цена нового легкового автомобиля составляла 1,8 миллиона рублей, а к сентябрю 2025 года она возросла до 3,34 миллиона рублей, что соответствует росту в 86%.
Подержанные автомобили за такой же период подорожали на 91% – с 600 тысяч рублей до 1,14 миллиона рублей.
Целиков отмечает, что с учетом инфляции и планировавшегося увеличения утильсбора рост цен на новые автомобили будет продолжаться.
Если тренд сохранится, к началу следующего года пятилетняя динамика может достичь 100%.
Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.
