Вы удивитесь: на сколько машины подорожали с 2021 года

«Автостат»: за 5 лет автомобили в России подорожали почти в 2 раза

За последние пять лет стоимость автомобилей в России увеличилась почти вдвое. Об этом сообщает Сергей Целиков, директор «Автостата», в своем Telegram-канале.

В начале 2021 года средняя цена нового легкового автомобиля составляла 1,8 миллиона рублей, а к сентябрю 2025 года она возросла до 3,34 миллиона рублей, что соответствует росту в 86%.

Подержанные автомобили за такой же период подорожали на 91% – с 600 тысяч рублей до 1,14 миллиона рублей.

Целиков отмечает, что с учетом инфляции и планировавшегося увеличения утильсбора рост цен на новые автомобили будет продолжаться.

Если тренд сохранится, к началу следующего года пятилетняя динамика может достичь 100%.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

