#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Вы удивитесь: на сколько машины подорожали с 2021 года

«Автостат»: за 5 лет автомобили в России подорожали почти в 2 раза

За последние пять лет стоимость автомобилей в России увеличилась почти вдвое. Об этом сообщает Сергей Целиков, директор «Автостата», в своем Telegram-канале.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

В начале 2021 года средняя цена нового легкового автомобиля составляла 1,8 миллиона рублей, а к сентябрю 2025 года она возросла до 3,34 миллиона рублей, что соответствует росту в 86%.

Подержанные автомобили за такой же период подорожали на 91% – с 600 тысяч рублей до 1,14 миллиона рублей.

Целиков отмечает, что с учетом инфляции и планировавшегося увеличения утильсбора рост цен на новые автомобили будет продолжаться.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Если тренд сохранится, к началу следующего года пятилетняя динамика может достичь 100%.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 83
01.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0