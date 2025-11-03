#
Кузов и салон — идеальны спустя 15 лет! Семейное авто за 800 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Ford C-Max с пробегом

Как потратить меньше миллиона рублей и приобрести надежный семейный автомобиль?

Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

В новой статье «За рулем» эксперт Александр Виноградов отправляется на вторичный рынок и находит четыре варианта за 800 тысяч рублей, один из которых наверняка вас устроит. Например, эксперт рекомендует присмотреться к компактвэну Ford C-Max. Потому что краска и металл него очень хорошего качества, да и интерьер собран из добротных материалов и отлично переносит большие пробеги.

А как чувствуют себя спустя годы двигатель и различные варианты трансмиссии C-Max?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За 800 тысяч рублей можно присмотреться к компактвэну Ford C-Max первого поколения. Это будет машина 2009-2010 годов выпуска. Скорее всего, вам попадется версия с двухлитровым атмосферным бензиновым двигателем Duratec HE мощностью 145 л.с.

В целом это надежный двигатель, но кое-какие недостатки у него есть. Например, после 200 тысяч км, скорее всего, придется менять цепь ГРМ. Также стоит проверить, нет ли провалов тяги на переходных режимах (при разгонах и торможениях). Виной тому обычно оказывается поломка регулирующих заслонок во впускном коллекторе.

У этого двигателя отсутствуют гидрокомпенсаторы, так что необходима периодическая регулировка зазоров клапанов. Еще стоит осмотреть район шкива коленвала – сальник порой начинает течь уже после 150 тысяч км пробега.

Большая часть автомобилей оснащена четырехступенчатым автоматом 4F27E. Это невероятно надежный агрегат. Но стоит проверить состояние задней крышки: из-за пропускающих масло сальников теряется давление и в самом автомате.

Есть также машины с механической коробкой передач МТХ75, у которой слабых мест тоже практически нет, а те, что есть, опять же связаны с состоянием сальников.

Что еще можно рассматривать в качестве недорогого и надежного семейного авто, отдав всего 800 тысяч? Читайте в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:Ford и «За рулем»
03.11.2025 
Фото:Ford и «За рулем»
