Чем опасна езда с минимальным количеством топлива в баке: ответ эксперта

Эксперт Хайцеэр перечислил 3 риска при езде с низким уровнем бензина в баке

Поездки, когда в баке остается минимальное количество топлива, могут привести к неприятным последствиям как для автомобиля, так и для водителя. Об этом сообщил Ян Хайцеэр, вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС).

Комментарий эксперта

Ян Хайцеэр, вице-президент «Национального автомобильного союза»:

Если использовалось некачественное топливо, то со временем на дне бака скапливаются отложения, которые при низком уровне топлива попадают в систему подачи топлива. Это песок и грязь. Из-за этого ухудшается работа бензонасоса, он начинает греться и потом выйдет из строя.

Кроме того, пустой бензобак может способствовать накоплению конденсата, что создает затруднения при запуске двигателя, особенно в условиях перепадов температур.

Путешествуя с низким уровнем топлива, есть риск заглохнуть на трассе вдали от заправочных станций. Поэтому не следует игнорировать предупреждение о низком уровне бензина. Эксперт советует заправляться, когда в баке остается не менее четверти топлива, что поможет сберечь деньги, нервы и продлить срок службы автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Газета.Ru
