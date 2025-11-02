#
12 ноября
12 ноября
12 ноября
Эти вещи должны лежать в каждом багажнике зимой

Эксперт Абрамов перечислил необходимые вещи для зимней эксплуатации автомобиля

Личный автомобиль в России давно перестал быть исключительно летним транспортом.

Зимняя эксплуатация авто стала обыденностью и уже не вызывает каких-либо вопросов и страхов. Однако, помимо замены шин и омывающей жидкости, есть определенные нюансы.

Для того, чтобы зимняя езда на машине не преподнесла неприятных сюрпризов, в багажнике каждой машины должны лежать определенные вещи. Эксперт Алексей Абрамов перечислил их и обосновал полезность каждой.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL:

В первую очередь всегда пригодится щетка. Если у вас паркетник или минивэн, купите телескопическую щетку. Ей удобнее счищать снег с высоких машин, можно добраться до самых труднодоступных мест.

Обязательно в багажнике должен быть скребок, чтобы не остаться без обзора из-за обледенения стёкол.

Стоит купить дополнительную лопату на случай, если зима выдастся снежной. Она поможет быстро организовать парковочное место или выехать после большого снегопада.

Всегда возите с собой «крокодилы», то есть провода прикуривания. Они помогут или вам, или соседу по парковке.

Еще один обязательный элемент – трос. Рекомендую подойти к его выбору со всей тщательностью. Он должен быть прочным, надежным, чтобы точно выдержал нагрузку.

Однозначно в багажнике должен быть запас жидкости на долив, обеспечьте себя маслом и антифризом. Еще я бы посоветовал всегда иметь под рукой размораживатель замков. Во время сильных морозов или после мойки он точно пригодится.

И напоследок экзотический совет. Если часто уезжаете далеко за город, то рекомендую иметь с собой цепи противоскольжения.

-1