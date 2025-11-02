Эти вещи должны лежать в каждом багажнике зимой
Личный автомобиль в России давно перестал быть исключительно летним транспортом.
Зимняя эксплуатация авто стала обыденностью и уже не вызывает каких-либо вопросов и страхов. Однако, помимо замены шин и омывающей жидкости, есть определенные нюансы.
Для того, чтобы зимняя езда на машине не преподнесла неприятных сюрпризов, в багажнике каждой машины должны лежать определенные вещи. Эксперт Алексей Абрамов перечислил их и обосновал полезность каждой.
Комментарий эксперта
Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL:
– В первую очередь всегда пригодится щетка. Если у вас паркетник или минивэн, купите телескопическую щетку. Ей удобнее счищать снег с высоких машин, можно добраться до самых труднодоступных мест.
Обязательно в багажнике должен быть скребок, чтобы не остаться без обзора из-за обледенения стёкол.
Стоит купить дополнительную лопату на случай, если зима выдастся снежной. Она поможет быстро организовать парковочное место или выехать после большого снегопада.
Всегда возите с собой «крокодилы», то есть провода прикуривания. Они помогут или вам, или соседу по парковке.
Еще один обязательный элемент – трос. Рекомендую подойти к его выбору со всей тщательностью. Он должен быть прочным, надежным, чтобы точно выдержал нагрузку.
Однозначно в багажнике должен быть запас жидкости на долив, обеспечьте себя маслом и антифризом. Еще я бы посоветовал всегда иметь под рукой размораживатель замков. Во время сильных морозов или после мойки он точно пригодится.
И напоследок экзотический совет. Если часто уезжаете далеко за город, то рекомендую иметь с собой цепи противоскольжения.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.