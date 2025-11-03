#
Так будет выглядеть совершенно новая Toyota Corolla: подробности и фото

Toyota представила концепт нового поколения Corolla на Japan Mobility Show 2025

На автосалоне Japan Mobility Show 2025 в Токио компания Toyota продемонстрировала концепт нового поколения модели Corolla, что знаменует собой начало новой эпохи для самой успешной модели в истории.

Corolla присутствует на рынке с 1966 года, и за это время ее тираж превысил 55 миллионов экземпляров. Этот автомобиль стал самым популярным в мире, и теперь Toyota готовится к запуску обновленной версии.

Концепт 13-го поколения Corolla отличается кардинально новым дизайном. Его кузов стал низким, обтекаемым, с четкими гранями и узкой светотехникой, что заметно отличается от текущей модели. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесами и безрамочными дверями. Интересной особенностью являются три лючка: два на передних крыльях и один сзади, что указывает на наличие гибридной силовой установки с компактным ДВС.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Салон нового концепта Corolla также претерпел значительные изменения. В нем отказались от физических кнопок, заменив их сенсорными элементами. Все органы управления сосредоточены за рулем, а цифровая панель приборов имеет минималистичный интерфейс. Уникальный селектор трансмиссии, выполненный в форме автомобиля, располагается на центральной консоли, как в минивэнах.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

Компания Toyota заявила, что новая Corolla будет доступна в различных версиях, включая полностью электрические, гибридные и подключаемые гибридные модели, не исключая возможность выпуска бензинового варианта. Основу новой линейки двигателей составят компактные, легкие и эффективные агрегаты объемом 1,5 и 2,0 литра, которые станут частью новой модульной архитектуры Toyota и ожидаются в Corolla.

Хотя представленный концепт остается экспериментальным, его дизайн и технологии дают понимание направления развития модели. Ожидается, что сериальная версия будет запущена в конце 2026 или в 2027 году.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla
Источник:  Motor1
Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 2122
03.11.2025 
Фото:Motor1
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+31