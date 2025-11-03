Так будет выглядеть совершенно новая Toyota Corolla: подробности и фото

Toyota представила концепт нового поколения Corolla на Japan Mobility Show 2025

На автосалоне Japan Mobility Show 2025 в Токио компания Toyota продемонстрировала концепт нового поколения модели Corolla, что знаменует собой начало новой эпохи для самой успешной модели в истории.

Corolla присутствует на рынке с 1966 года, и за это время ее тираж превысил 55 миллионов экземпляров. Этот автомобиль стал самым популярным в мире, и теперь Toyota готовится к запуску обновленной версии.

Концепт 13-го поколения Corolla отличается кардинально новым дизайном. Его кузов стал низким, обтекаемым, с четкими гранями и узкой светотехникой, что заметно отличается от текущей модели. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесами и безрамочными дверями. Интересной особенностью являются три лючка: два на передних крыльях и один сзади, что указывает на наличие гибридной силовой установки с компактным ДВС.

Toyota Corolla

Салон нового концепта Corolla также претерпел значительные изменения. В нем отказались от физических кнопок, заменив их сенсорными элементами. Все органы управления сосредоточены за рулем, а цифровая панель приборов имеет минималистичный интерфейс. Уникальный селектор трансмиссии, выполненный в форме автомобиля, располагается на центральной консоли, как в минивэнах.

Интерьер Toyota Corolla

Компания Toyota заявила, что новая Corolla будет доступна в различных версиях, включая полностью электрические, гибридные и подключаемые гибридные модели, не исключая возможность выпуска бензинового варианта. Основу новой линейки двигателей составят компактные, легкие и эффективные агрегаты объемом 1,5 и 2,0 литра, которые станут частью новой модульной архитектуры Toyota и ожидаются в Corolla.

Хотя представленный концепт остается экспериментальным, его дизайн и технологии дают понимание направления развития модели. Ожидается, что сериальная версия будет запущена в конце 2026 или в 2027 году.

