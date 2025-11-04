«Красивые» номера можно будет купить на «Госуслугах»

Госдума предлагает ввести оплату за резервирование «красивых» номерных знаков

В Госдуме предложили создать механизм, позволяющий за плату резервировать государственные номера из числа доступных через портал «Госуслуги». Законопроект уже внесён в нижнюю палату парламента.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного законопроекта поможет вывести рынок «красивых» номерных знаков из теневой сферы.

Официальное резервирование через «Госуслуги» сделает процесс получения конкретного регистрационного знака более прозрачным и удобным для всех владельцев автомобилей.

Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин одобрил идею продажи «красивых» авто-номеров на портале «Госуслуги».

Эту инициативу ранее озвучил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, который отметил, что правовая база уже готова, но реализация была отложена. Путин выразил уверенность в отсутствии преград для внедрения данной идеи.

