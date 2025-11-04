«Красивые» номера можно будет купить на «Госуслугах»
В Госдуме предложили создать механизм, позволяющий за плату резервировать государственные номера из числа доступных через портал «Госуслуги». Законопроект уже внесён в нижнюю палату парламента.
В пояснительной записке отмечается, что принятие данного законопроекта поможет вывести рынок «красивых» номерных знаков из теневой сферы.
Официальное резервирование через «Госуслуги» сделает процесс получения конкретного регистрационного знака более прозрачным и удобным для всех владельцев автомобилей.
Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин одобрил идею продажи «красивых» авто-номеров на портале «Госуслуги».
Эту инициативу ранее озвучил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, который отметил, что правовая база уже готова, но реализация была отложена. Путин выразил уверенность в отсутствии преград для внедрения данной идеи.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.