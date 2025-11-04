#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

«Красивые» номера можно будет купить на «Госуслугах»

Госдума предлагает ввести оплату за резервирование «красивых» номерных знаков

В Госдуме предложили создать механизм, позволяющий за плату резервировать государственные номера из числа доступных через портал «Госуслуги». Законопроект уже внесён в нижнюю палату парламента.

Рекомендуем
Изменения для автомобилистов с 1 ноября 2025 года: это важно знать

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного законопроекта поможет вывести рынок «красивых» номерных знаков из теневой сферы.

Официальное резервирование через «Госуслуги» сделает процесс получения конкретного регистрационного знака более прозрачным и удобным для всех владельцев автомобилей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин одобрил идею продажи «красивых» авто-номеров на портале «Госуслуги».

Эту инициативу ранее озвучил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, который отметил, что правовая база уже готова, но реализация была отложена. Путин выразил уверенность в отсутствии преград для внедрения данной идеи.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Евгений Епанчинцев/ТАСС
Количество просмотров 787
04.11.2025 
Фото:Евгений Епанчинцев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
+2