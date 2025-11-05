#
>
Можно ли настраивать навигатор во время движения авто: ответ эксперта

Юрист Бачурина: за настройку навигатора при движении машины грозит штраф

Использование навигатора во время вождения может привести к штрафу, предупреждает юрист Валентина Бачурина, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России.

Она пояснила, что набор или чтение сообщений на мобильном телефоне, а также просмотр карт считается нарушением правил дорожного движения. За это предусматривается штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Юрист добавила, что сотовым телефоном разрешается пользоваться только в пробках или на красный свет светофора, когда автомобиль почти не движется.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:freepik / lookstudio
05.11.2025 
