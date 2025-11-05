Можно ли настраивать навигатор во время движения авто: ответ эксперта

Юрист Бачурина: за настройку навигатора при движении машины грозит штраф

Использование навигатора во время вождения может привести к штрафу, предупреждает юрист Валентина Бачурина, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России.

Она пояснила, что набор или чтение сообщений на мобильном телефоне, а также просмотр карт считается нарушением правил дорожного движения. За это предусматривается штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Юрист добавила, что сотовым телефоном разрешается пользоваться только в пробках или на красный свет светофора, когда автомобиль почти не движется.

