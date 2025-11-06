Москвич с уникальным движком — цена космос!

В Москве продают Москвич-412 с редчайшим двигателем АЗЛК-НАМИ

«За рулем» обнаружил в продаже Москвич с двигателем в очень редком 16-клапанном исполнении.

Эта машина выставлена на продажу в Москве. Год выпуска синего Москвича-412 – 1975, нынешний владелец (второй по ПТС) приобрел его в 2012 году. Пробег экземпляра в зависимости от источника разнится: в объявлении указано 80 000 тысяч км, в профиле машины на Drive2 – 7 тысяч км, что может быть связано с временем публикации. В любом случае, состояние машины оценивается владельцем высоко, причем почти все детали и агрегаты, равно как окраска кузова – «родные», с завода.

Уникальность машины – в двигателе. А точнее – в 16-клапанной головке блока цилиндра, разработанной силами АЗЛК и НАМИ и установленной на стандартный дефорсированный мотор.

Автор указывает, что истинную ценность этой машины понимают только те, кто действительно разбирается в истории марки «Москвич».

Цель продажи – отдать автомобиль в хорошие руки или частную коллекцию, чтобы сохранить данный уникальный двигатель. Сам по себе мотор также находится в первозданном состоянии.

Цена за этот очень редкий экземпляр Москвича – 9 млн рублей, но реальному покупателю обещан торг.

