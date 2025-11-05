#
Этот надежный японский кроссовер можно купить сейчас совсем недорого

В РФ начались продажи новых кроссоверов Honda WR-V по цене от 1,6 млн рублей

Компактный паркетник Honda WR-V продолжают продавать в России, на одном из классифайдов цена начинается от 1,6 млн рублей. Все автомобили Honda WR-V, доступные в России, имеют праворульную компоновку, так как они производятся для японского рынка и поступают к нам из Японии. Самые привлекательные предложения можно найти во Владивостоке, где кроссовер Z+ Black Style с красным кузовом и черными 17-дюймовыми дисками оценивается в 1 630 000 рублей.

Эта комплектация, согласно фотографиям из объявления, включает комбинированную обивку из ткани и эко-кожи, климат-контроль, кожаный мультифункциональный руль, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль с поддержанием дистанции, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

В столице Приморья аналогичный кроссовер белого цвета с черными дисками и без штатной мультимедийной системы оценивается в 1 650 000 рублей. В Находке такая модель обойдется минимум в 1 670 000 рублей, а в Барнауле и Севастополе цены составляют 1 780 000 и 1 800 000 рублей соответственно.

За сумму в 1 950 000 рублей Honda WR-V можно заказать в Хабаровске, а в Симферополе он стоит 2 000 000 рублей. Также рассматриваются заказы в Омске, Томске и Новосибирске, где стоимость варьируется от 2 080 000 до 2 200 000 рублей.

Во Владивостоке есть возможность приобрести такие кроссоверы из наличия по минимальной цене 1 980 000 рублей. В Красноярске за новый WR-V придется заплатить 2 080 000 рублей, в Старом Осколе и Чите цены составляют 2 300 000 рублей.

В техническом аспекте все Honda WR-V схожи, имея праворульную компоновку и будучи оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 121 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

05.11.2025 
