Названы авто, которые проедут полмиллиона километров без поломок

Эксперты в области автомобилей составили список моделей немецкого производства, отличающихся высокой долговечностью.

По исследованию издания Carbuzz, восемь авто способны преодолеть порог в 300 тысяч миль (около 480 тысяч километров) при условии надлежащего обслуживания. В рейтинг вошли модели, выпущенные в период с 1980-х до начала 2010-х годов. В конце списка оказалась BMW M5 E39 (1998-2003 годы) – один из последних авто, относящихся к «механической эре» марки, выделяющийся простотой конструкции и долговечностью.

Следующим в ряду является Mercedes-Benz SL-Class AMG (R129, 1989-2001) с атмосферным V12 объёмом 7,3 литра, считающимся одним из самых надежных двигателей в истории компании.

Mercedes-Benz SL-Class AMG R129
Mercedes-Benz SL-Class AMG R129

Volkswagen Golf пятого поколения (2004-2009) с атмосферным V6 мощностью 3,2 литра также продемонстрировал выдающийся ресурс, при этом эксперты отметили его двигатели как наиболее надежные в своем классе.

Высокими оценками надежности могут похвастаться BMW M3 (E46, 2000-2006) и Porsche Boxster S (987, 2004-2012) – оба автомобиля находят баланс между спортивным духом и долговечностью.

BMW M3 E46
BMW M3 E46

В тройку лидеров вошли Porsche 911 Carrera (997, 2005-2012) и Audi TT второго поколения (8J, 2008-2015) – обе модели отличаются надежной атмосферной и турбированной начинкой, а также стойкостью к износу при условии регулярного технического обслуживания.

Первое место занимает Mercedes-Benz E-Class W124 (1984-1995), который был назван «эталоном инженерии своего времени». Эта модель, особенно версия с рядным шестицилиндровым мотором, выпущенная до 1993 года, признана самой надежной среди всех немецких автомобилей последних десятилетий.

Mercedes-Benz E-Class W124
Mercedes-Benz E-Class W124

Эксперты подчеркивают, что долговечность немецких автомобилей во многом зависит от правильного обслуживания и смены расходных материалов. Если бережно эксплуатировать такие машины, они могут прослужить не одно десятилетие, что подтверждают сотни тысяч километров реального пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

Источник:  Carbuzz
