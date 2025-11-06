Названы авто, которые проедут полмиллиона километров без поломок

Carbuzz перечислил надежные немецкие авто, способные пройти 500 тысяч км

Эксперты в области автомобилей составили список моделей немецкого производства, отличающихся высокой долговечностью.

По исследованию издания Carbuzz, восемь авто способны преодолеть порог в 300 тысяч миль (около 480 тысяч километров) при условии надлежащего обслуживания. В рейтинг вошли модели, выпущенные в период с 1980-х до начала 2010-х годов. В конце списка оказалась BMW M5 E39 (1998-2003 годы) – один из последних авто, относящихся к «механической эре» марки, выделяющийся простотой конструкции и долговечностью.

Следующим в ряду является Mercedes-Benz SL-Class AMG (R129, 1989-2001) с атмосферным V12 объёмом 7,3 литра, считающимся одним из самых надежных двигателей в истории компании.

Mercedes-Benz SL-Class AMG R129

Volkswagen Golf пятого поколения (2004-2009) с атмосферным V6 мощностью 3,2 литра также продемонстрировал выдающийся ресурс, при этом эксперты отметили его двигатели как наиболее надежные в своем классе.

Высокими оценками надежности могут похвастаться BMW M3 (E46, 2000-2006) и Porsche Boxster S (987, 2004-2012) – оба автомобиля находят баланс между спортивным духом и долговечностью.

BMW M3 E46

В тройку лидеров вошли Porsche 911 Carrera (997, 2005-2012) и Audi TT второго поколения (8J, 2008-2015) – обе модели отличаются надежной атмосферной и турбированной начинкой, а также стойкостью к износу при условии регулярного технического обслуживания.

Первое место занимает Mercedes-Benz E-Class W124 (1984-1995), который был назван «эталоном инженерии своего времени». Эта модель, особенно версия с рядным шестицилиндровым мотором, выпущенная до 1993 года, признана самой надежной среди всех немецких автомобилей последних десятилетий.

Mercedes-Benz E-Class W124

Эксперты подчеркивают, что долговечность немецких автомобилей во многом зависит от правильного обслуживания и смены расходных материалов. Если бережно эксплуатировать такие машины, они могут прослужить не одно десятилетие, что подтверждают сотни тысяч километров реального пробега.

